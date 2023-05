ANALÝZA: Chytil jako klenot Rangers! Důvody, proč by měl na MS vynikat

Když Radek Duda pro iSport.cz prohlásil , že Filip Chytil by si u Rangers zasloužil více prostoru, měl pravdu. I přesto, že byl český šikula až devátým nejvytěžovanějším útočníkem týmu, patřil mezi nejlepší. V nominaci národního týmu na nadcházející mistrovství světa kvalitnějšího hokejistu nenajdete. Je dobře, že se Chytil role tahouna nezříká a chce naplnit očekávání .

Filip Chytil u Rangers předvádí skvělou hru. Potvrdí to v reprezentaci?

Jinak ve všech ostatních aspektech si víc než slušně. Produktivita při hře 5 na 5 (lepší než 87 % ostatních útočníků NHL), vliv na spoluhráče do ofenzivy (59 %), vytváření šancí (74 %), vyvážení puků z defenzivního pásma (53 %) či zavážení do útočné třetiny (97 %). Nedostával sice příliš prostoru na přesilovkách, ovšem ani v nich nezklamal (65 %).

Třiadvacetiletý hokejista byl mezi útočníky Rangers nejkomplexnějším hráčem sezony. Ve všech aspektech si vedl nadprůměrně, až velmi dobře. Ať už ho trenéři obsadili do jakékoliv role, nezklamal. Lze konstatovat, že jedinou slabinou Chytila je získávání puků v ofenzivním pásmu (slabší než 75 % ostatních útočníků NHL).

Pod trenérem Gerardem Gallantem byl až 9. nejvyužívanějším útočníkem týmu (průměrný čas na ledě v hodnotě 14 minut a 41 sekund na zápas), přitom po celý ročník dokazoval, že si prostoru zaslouží více. Při hře v plném počtu hráčů a při přepočtu na 60 minut hry sbíral častěji body pouze Artěmij Panarin (2,45). Chytil měl 2,24 bodu. V rámci celé ligy to stačilo na 66. místo. To je produktivita, která v NHL odpovídá hráči první formace. Až za ním byste našli borce jako Sebastian Aho, Claude Giroux, John Tavares či Brad Marchand.

V 74 utkáních nastřílel Chytil 22 gólů. To není vůbec špatná vizitka v kontextu toho, kolik prostoru dostával. Při přepočtu na 60 minut hry byl při hře 5 proti 5 v týmu Rangers efektivnější pouze Chris Kreider (1,14). Filip Chytil se zastavil na hodnotě 1,09. V rámci všech útočníků ligy to stačilo na 69. příčku. Tedy opět hodnoty, které odpovídají prvnímu útoku. Gólové statistiky nejsou u Chytila žádnou náhodou. Během sezony se totiž dostával hned k 0,96 očekávanému gólu při hře v plném počtu hráčů. Z kádru Rangers si nikdo jiný více šancí vypracovat nedokázal. Ani Chris Kreider, ani Mika Zibanejad.

Už v mládí slyšel chválu za takzvané hokejové IQ. V nejlepší lize světa to jen potvrzuje. Na druhou stranu je třeba zmínit, že v Rangers příliš často nenastupoval proti nejlepším formacím soupeře. V dresu národního týmu ho taková role ale zřejmě čeká. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím popere.

Chytil měl na své spoluhráče pozitivní vliv nejen do ofenzivy, ale také do defenzivy (lepší než 59 % ostatních útočníků NHL). Jeho předností je výborná poziční hra a práce s hokejkou. V zastavování útoků soupeřů před vlastní modrou čarou byl lepší než 87 % ostatních útočníků NHL.

Vynikající v zakládání útoků

Chytil na první pohled možná nepůsobí nápadně jako například David Pastrňák, ovšem i on to s pukem umí. V zakládání útočných akcí patřil mezi vůbec nejlepší centry v lize. Ve vstupech do ofenzivní třetiny kluziště s pukem na hokejce byl lepší než 97 % ostatních útočníků. Pokud jde o vstupy přihrávkou spoluhráči, jeho percentil se zastavil na hodnotě 84. Vynikající čísla!