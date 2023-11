Bývalka tenisty Nalbandiana žaluje: Šmíroval mě!

Výbuch tikající sexbomby! Přivodil si ho někdejší třetí hráč světového žebříčku tenistů David Nalbandian (41).

Bývalá partnerka, modelka Araceli Torradová (29), žaluje Nalbandiana kvůli šmírování. „Nainstaloval do mého bytu kameru, aby mě mohl ovládat,“ tvrdí ta kyprá žena. David upadl do jejích osidel letos v únoru poté, co se po 22 letech soužití rozvedl s manželkou Victorií.