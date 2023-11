Davis Cup: Češi ve čtyřhře neměli nárok. Do semifinále jde Austrálie

Čeští tenisté nedotáhli slibně roezhrané čtvrtfinále Davis Cupu proti favorizované Austrálii do vítězného konce. V rozhodující čtyřhře nestačilo duo Adam Pavlásek, Jiří Lehečka na zkušený, sehraný a v klidu hrající pár Matthew Ebden, Max Purcell 4:6 a 5:7. První bod českého týmu získal Tomáš Macháč proti Jordanu Thompsonovi (6:4, 7:5), blízko výhře a postupu pak byl Lehečka. Proti světové dvanáctce Alexovi de Minaurovi servíroval na vítězství ve druhé sadě, ale nakonec po dlouhé bitvě padl 6:4, 6:7, 5:7. Soupeř tak míří do semifinále, kde se utká s Finskem.

Podrobnosti ke čtyřhře připravujeme.

Macháč zvítězil nad Thompsonem poprvé a oplatil mu letošní porážku z kvalifikace turnaje v Miami. Berounský rodák přišel jen jednou o servis a předčil o šest let staršího Australana v počtu vítězných míčků 26:19.

„Do zápasu jsem šel s určitou taktikou. Proti Jordanovi jsem hrál v Miami a prohrál jsem. Je to velmi těžký hráč. Hlavní bylo udržet bojovného ducha,“ řekl novinářům Macháč. „Servíroval jsem dobře, ale také jsem dobře hrál od základní čáry. Určitě měl (soupeř) také své šance, ale jsem rád, že jsem to zvládl,“ doplnil český tenista.

Osmasedmdesátý hráč světa Macháč rozhodl o zisku prvního setu hned v úvodní hře, kdy prolomil soupeřovo podání a výhodu brejku dotáhl do konce. Za stavu 4:3 odvrátil dva brejkboly a dostal se z manka 15:40. V desáté hře smazal ztrátu 0:30 a ujal se po 48 minutách vedení.

Ve druhém setu si oba hráči drželi podání do deváté hry. Macháč využil za stavu 4:4 pátý brejkbol a podával na vítězství. Thompson ale ještě závěr zdramatizoval. Nepustil Macháče k mečbolu a po využitém třetím brejkbolu srovnal.

Rozhodly následující dvě hry. Macháč zareagoval na ztracené podání dalším brejkem a poté už na druhý pokus utkání dotáhl do vítězného konce. Po využití prvního mečbolu padl radostí na kolena. „Bylo to hodně silné. Spadlo to ze mě, že už je fakt konec. Byl to psychicky i fyzicky dost náročný zápas,“ uvedl Macháč.

Dvaadvacetiletý Lehečka vstoupil do zápasu s De Minaurem dobře a v páté hře získal brejk. V dramatickém závěru se mu nedařilo set dlouho dopodávat. Čelil pěti brejkbolům, všechny ale odvrátil a zakončil sadu využitím čtvrtého setbolu.

Také ve druhém setu měl Lehečka dlouho navrch. Po brejku ve třetí hře utekl do vedení a servíroval za stavu 5:4 na ukončení zápasu. Závěr mu ale nevyšel. Na servisu nejprve neuhrál ani fiftýn a De Minaur si pak vynutil zkrácenou hru. V ní Australan zvítězil 7:2.

Ztráta setu se na Lehečkovi projevila i v úvodu rozhodujícího setu, kdy hned prohrál servis. Ve čtvrté hře sice srovnal, za stavu 3:2 ale nevyužil tři brejkboly a další možnost už nedostal. Za stavu 5:5 De Minaur udeřil, sebral Lehečkovi podání a po více než dvou a půl hodinách zakončil utkání čistou hrou.