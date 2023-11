Ondřej Bank zpět u Ledecké: Velký návrat!

as

Autor: as

Tři roky byli od sebe, teď úspěšnou spolupráci obnovují. Sněhovou obojživelnici Ester Ledeckou (28) na lyžích opět cepuje v roli mentora Ondřej Bank (43).

Jeho brácha Tomáš je stále trenérem české hvězdy, do týmu se ale vrátil i Ondra. „Je to mezi Kästle a Ester. Když je zkoušela a rozhodovalo se, tak součást dohody bylo i připojení mě do týmu,“ prozradil Bank Radiožurnálu, že za jeho comebackem je loňský přechod Ledecké k novým lyžím.

Nejlepší český lyžař posledních dekád pomohl Ester k senzačnímu olympijskému zlatu v super-G v roce 2018, letos s ní opět bude na většině závodů.