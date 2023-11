Pistorius na svobodě! Smutná slova zdrcené matky oběti

Letos uplynulo od toho děsivého momentu už deset let. Oscar Pistorius (37), bývalý nadějný atlet, který celému světu dokazoval, že lze závodit s protézami i mezi zdravými jedinci, na Valentýna roku 2013 zastřelil svou přítelkyni Reevu Steenkampovou (†29). Za to byl odsouzen na 13,5 roku do vězení. Nyní se ale dostal na svobodu! K někdejšímu handicapovanému závodníkovi se vyjádřila i matka oběti.

Zatímco 14. únor je pro mnoho lidí na planetě svátkem zamilovaných a oslavou jejich životního štěstí, pro June Steenkampovou se tohle datum stalo noční můrou. Přesně v tento den přišla před deseti lety o svou milovanou dceru Reevu, kterou zastřelil Oscar Pistorius, bývalý atlet bez nohou. Nyní je pro ni o to těžší skousnout fakt, že vrah jejího dítěte byl propuštěn na svobodu!

Ještě před finálním verdiktem ale poskytla soudu velice emotivní prohlášení, které před budovou, kde se slyšení konalo, přečetl Rob Matthews, kterému v roce 2004 unesli a zavraždili dceru Leigh. Zároveň je bojovníkem proti násilí na ženách. „Trvalo mi téměř deset let, než jsem si uvědomila, že Reeva zřejmě naplnila svůj osud během života a ještě více při své tragické smrti. Reevino jméno a její smrt nadále zvyšují povědomí o násilí páchaném na ženách po celém světě,“ stojí v prohlášení podle britského listu Daily Mail.

„Splnila si však Reeva své sny? Já vím, že ne. Krátce před smrtí mluvila o manželství a o tom, že chce mít děti. Ve svých devětadvaceti letech byla jistě dostatečně zralá a byla by z ní skvělá manželka a matka.“

Nedávno rodinu Steenkampových postihla další rána. Barry, otec Reevy a manžel June, letos v září zemřel. June tak ve své řeči uvádí, že ji vrah připravil nejen o dceru, ale také o manžela „Nepochybuji o tom, že Barry zemřel na zlomené srdce. Žádný rodič by neměl pohřbívat své dítě a už vůbec ne za takových okolností,“ smutnila.

Nedokáže se mu podívat do očí

Po smrti Reevy se June s Barrym snažili postarat se jeden o druhého. „A pak se stalo něco nemyslitelného: Barry zemřel 14. září 2023,“ uvedla zdrcená matka oběti. Dále do prohlášení napsala, že po Barrym jí zůstala jen černá díra bolesti a samota. Podle jejich slov jí moc chybí. Představa, že je její milovaný manžel opět s jejich dcerou, sice přináší June aspoň trochu úlevy, ale nijak to nezmírňuje strašlivý pocit ztráty, se kterým se musí vyrovnat. Proč se vlastně matka Reevy nezúčastnila slyšení? Odpověď je jednoduchá.

„Nedokážu sebrat energii, abych se Oscarovi znova podívala do očí. Smrt mého muže otevřela v mnoha ohledech staré rány způsobené smrtí naší dcery.“ Oscarovi ale June podle svých odpustila už dávno. Především proto, že nejde žít s nenávistí.

Pistoriusově verzi o tom, že si myslel, že střílí přes zavřené dveře na lupiče, ale nevěří. Jak uvedla v prohlášení, nezná prý nikoho, kdo by tomu věřil. „Mé nejdražší dítě křičelo jako o život. Dost hlasitě na to, aby Reevu slyšeli sousedé. Nevím, co ho vedlo k rozhodnutí čtyřikrát vystřelit skrz zavřené dveře, když podle mě věděl, že je za nimi Reeva,“ vyjádřila se.

Výbuchy vzteku

Během soudního procesu s Oscarem Pistoriusem tehdy zazněly i znepokojivé zprávy, které si pár vyměňoval několik týdnů před tragédií. „Někdy se tě až bojím, jak na mě vyjedeš. Kolikrát mám strach z toho, jak budeš reagovat,“ napsala Reeva Oscarovi 27. ledna 2013. „Zamilovala jsem se do tebe, ale když máš blbou náladu, jdu stranou. Dneska jsem s nikým neflirtovala. Je mi špatně z toho, že jsi mi to naznačoval. Svým záchvatem vzteku jsi mi zkazil výjimečný den,“ psalo se ve zprávách. Reeva navíc neměla být jediná, která musela snášet jeho vzteklou povahu.

Samantha Taylorová, Pistoriusova expřítelkyně, také zažila fyzické a emocionální týrání ze strany kdysi talentovaného sportovce. Právě výbušná povaha Jihoafričana byla důvodem, proč podstoupil léčebný program, terapii má ostatně nařízenou i na svobodě. June je ale v tomto ohledu skeptická. „Nejsem přesvědčena o tom, že by se Oscar napravil. Náprava vyžaduje vyrovnání se s celou pravdou o svém zločinu a jeho důsledcích,“ zaznělo před samotným slyšením.

Jak sama June uvedla, nikdo nemůže tvrdit, že má výčitky svědomí, pokud není schopen se plně vyrovnat s pravdou. „Když někdo neprojeví lítost, nemůže být napraveným člověkem. U takového člověka existuje vysoké riziko recidivy,“ varovala. Také dodala, že celá kauza mohla za zhoršení zdravotního stavu jejího manžela i ji samotné. V případě Oscarova propuštění, k čemuž nakonec došlo, žádá důsledné dodržování zásad a postupů oddělení nápravných služeb pro podmíněné propuštění. Bude nyní Pistorius na svobodě sekat latinu?