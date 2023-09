Vrah Pistorius mohl ven, ale... Zpackali mu podmínku!

Odpykává si třináctiletý trest za vraždu partnerky Reevy Steenkampové (†29), bývalý atlet Oscar Pistorius (36) už ale dávno mohl běhat na svobodě. Zhatil mu to ovšem šlendrián jeho právníků! Vyplývá to z nově zveřejněných soudních dokumentů od agentury AP.

Právní zástupci žádali letos v březnu o Pistoriusovo podmínečné propuštění, na které měl dle platných jihoafrických zákonů nárok, neboť si odpykal polovinu trestu nad 2 roky. Advokáti ale v žádosti chybně uvedli počet dní, které si šestinásobný paralympijský vítěz už odseděl. A tak to soud v Pretorii celý případ smetl ze stolu a rozhodl, že o podmínku může „Blade Runner“ znovu zažádat až v srpnu 2024.

Jeho příběh je jako z pera Agathy Christieové. Handicapovaný sportovec Oscar Pistorius (36) zabil svou partnerku Reevu Steekampovou (†29) na svatého Valentýna 2013 v údajném domnění, že se jedná o hrabivého zloděje. Popadl tedy zpod postele svou sběratelskou Parebellu (jedna z nejznámějších pistolí z 2. světové války), nabil ji a vystřelil z ní přes dveře jejich koupelny hned několik ran. Jenže ty ošklivě zasáhly jeho polovičku, která střelným zraněním podlehla.

Původně byl někdejší paralympijský atlet odsouzen na 5 let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu navzdory tvrzení atleta a poslal ho za mříže na 6 let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest ještě zvýšil na 13 let a 5 měsíců. A právě kvůli této sérii odvolání nebylo jihoafrické justici zpočátku vůbec jasné, kdy by vlastně měl mít ono právo na podmínečné propuštění.

Mnohonásobný rekordman Oscar Pistorius se narodil s vrozenou vadou dolních končetin, přesto zatápěl i zdravým atletům. Na svých speciálních karbonových protézách běhal jako blesk a sbíral jeden úspěch za druhým. Velice brzy se stal celosvětově známou celebritou, aby nakonec dopadl až na samé dno a skončil ve vězení za vraždu své přítelkyně. A v chládku kvůli chybě v dokumentech ještě nějakou dobu bude muset zůstat…