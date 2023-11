Fotbalista Novák a »Jágrova nocležnice«: Originálně prozradili pohlaví miminka!

Proslavilo ji postelové selfie s Jaromírem Jágrem, opravdové štěstí ale našla krásná Kateřina v náručí jiného slavného sportovce. Počátkem měsíce krásná brunetka oznámila, že čeká s manželem Filipem Novákem první dítě! Český fotbalista až do dnešního dne netušil, jakou barvou bude malovat dětský pokoj. Teď ale pár originálně oznámil, jestli bude jejich dítě holčička, nebo chlapeček!

Přerovský rodák prožíval turbulentní měsíce a roky plné radosti i utrpení. Po nádherné veselce se musel v září 2022 smířit s náhlým odchodem svého milovaného otce Pavla (†57). O něco později zase fotbalový krajní obránce Filip Novák (33) řešil svou budoucí kariéru po předčasném konci v tureckém Fenerbahce, který ho svým zvláštním krokem zaskočil natolik, že musel hledat nové angažmá až v arabském světě.

Po sérii špatných zpráv však přišla ta možná nejhezčí vůbec. Jeho půvabná choť Kateřina totiž skrze sociální sítě oznámila, že je těhotná a brzy se s fotbalistou dočkají prvního společného miminka. Filip navíc stihl změnit působiště a tak se miminko nenarodí v exotické destinaci Abú Dhabí, ale pravděpodobně v tuzemsku, vzhledem k tomu, že momentálně je Novák hráčem olomoucké Sigmy.

A odhalení toho, jestli se nastávající rodiče dočkají chlapečka, nebo holčičky, bylo originální!

„Je to tady! Je to kluk, nebo holka? Byla to nejkrásnější Gender Reveal Party, opravdu nezapomenutelný den. Miluju a děkuju!“ byla vděčná budoucí maminka, přičemž hromadně označila všechny pomocníky, kteří se na této velké události podíleli.

Manželský pár si pak dal hodně záležet, aby pamětihodné odtajnění pohlaví ratolesti proběhlo stylově. Interiér zdobil oblouk s balónky a plyšáky, prostorem se nesla hudba, stoly se prohýbaly pod nánosy jídla a pití a rovněž nechyběla ani fotbalová tématika! Vzrušující odhalení pak proběhlo pomocí malého kopačáku, který byl naplněný barevnou směsí s konfetami podle pohlaví děťátka. Po výkopu nové opory Sigmy Olomouc měl následný kouř růžovou barvu, a to znamená jediné… Za krátko Kateřina přivede na svět dcerku!

Pár pak u příspěvku na sociálních sítích začal sklízet gratulace. „Já si to myslela, moc gratuluju,“ ozvala se například modelka Kateřina Bechyňová, kterou následovala řada dalších. „Všem moc děkujeme. Je to tam! Naše vysněná holčička,“ reagovala Kateřina.