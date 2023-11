Policie zatýkala před zápasem Sparty: Brutální napadení kvůli čepici!

Možná poslední šance na postup ze skupiny C. Přesně to bude zápas Sparty v rámci Evropské ligy proti Betisu před domácími fanoušky. Z tribun se ale dočká podpory i španělský celek, kterému přijeli do Prahy fandit příznivci ze Sevilly. Několik z nich ovšem ještě před utkáním zadrželi policisté! Z jakého důvodu?