Letenští odvrací konec v EL, návrat hlásí Krejčí. Zmrznou Spartě miliony?

Nic než jaro v Evropě. Sparta v to věří. Dokonce se pořád drží naděje, že si po zimní pauze zahraje vyřazovací část Evropské ligy. Aby to platilo i po dnešním zápase, potřebuje na Letné skolit sevillský Betis, silného soupeře ze Španělska. „Z týmu mám dobrý pocit,“ vyhlásil trenér českého mistra Brian Priske. Je potřeba uspět, ve hře jsou prestiž i miliony korun.

Je klíčovým mužem sparťanské sestavy. Ale měsíc byl mimo. Ladislav Krejčí léčil pochroumaný lýtkový sval. Nakrátko vyrazil do Španělska, aby urychlil návrat na hřiště. Přesto velkou část nucené odmlky strávil s týmem.

Jezdil s ním na výjezdy po Česku, byl na zápasech v Mladé Boleslavi nebo v Ostravě. Při evropské cestě do Glasgow však na palubě letadla scházel. Reprezentační obránce pak na dálku sledoval, jak se mění postavení Sparty v Evropské lize.

Po dvou zápasech bez Krejčího je dost odlišná. Vždyť evropský start nebyl zlý. Letenští na začátku základní skupiny i díky lídrovi defenzivní řady sebrali výhru nad Arisem (3:2) a v náročné prověrce proti Betisu (1:2) si potvrdili, že s favoritem skupiny mohou držet krok.

Ale pak to začalo. Český mistr ztratil kapitána a po dvou zápasech s Rangers se odsoudil k tomu, aby se ve finiši pokusil o zázrak. Teď není na co čekat, potřebuje zatlačit a dosprintovat do cíle se ziskem šesti bodů.

Přesto situaci nemá pod kontrolou. Šance, aby vystoupal ve skupině C na druhé místo, není příliš vysoká. „Ale v postup věříme,“ zdůraznil Krejčí, jenž dnes bude trenérovi k dispozici. „Víme, že potřebujeme tři body,“ zmínil Priske.

Výhra nad Betisem by znamenala, že by se Sparta udržela ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Zároveň by si s předstihem mohla zajistit minimálně start v Konferenční lize, což ale záleží i na výsledku druhého utkání mezi Rangers a Arisem. Betis už o jaro v pohárech přijít nemůže.

Anketa Postoupí Sparta do jarní části Evropské ligy? ANO NE

Pro Letenské by však propad o patro níž představoval nižší prestiž i finanční odměnu. Za druhé místo ve skupině Evropské ligy a kvalifikaci do další fáze by klub dostal 1,05 milionu eur (zhruba 25,5 milionu korun). V případě, že skončí třetí, uhraje si „pouze“ odměnu 300 tisíc eur (asi 7,3 milionu korun).

„Jednoznačně je velký rozdíl, jakou soutěž hrajeme. Budeme se snažit, abychom zůstali v Evropské lize i na jaře,“ burcoval Krejčí.

Na místě jsou ovšem i obavy, že Spartě unikne Konferenční liga. Aris je za Priskeho týmem jen o bod. „Jednoznačně bych se soustředil hlavně na to, aby na jaře hrála poháry. Musí uhrát třetí místo,“ vyzýval expert David Kobylík už po poslední porážce s Rangers (1:2).

Sparta se v podobné situaci objevila i při poslední účasti v hlavní fázi Evropské ligy před dvěma lety. Tehdy letenský soubor trénoval Pavel Vrba . Rudí v základní skupině obsadili třetí pozici za Rangers a Lyonem, na jaře v play off Konferenční ligy vypadli s Partizanem Bělehrad.

Už to byl tenkrát pro Spartu průšvih. Ale ne tak obrovský, jako v momentě, kdy by se po zimě v pohárech neobjevila vůbec.

„Evropa je důležitá část toho, kde a jak se chceme prezentovat. Chceme se porovnávat s nejlepšími týmy a takové můžeme potkat jen v evropských soutěžích. Opak by pro mě osobně znamenal velké znepříjemnění celé sezony. Ale nad tím vůbec nepřemýšlím. Věřím, že v Evropě na jaře budeme,“ uvedl Krejčí. Proto Sparta musí obstát v chladné bitvě proti Betisu. Aspoň herně.

Španělé přistáli v Praze včera zhruba o půl druhé odpoledne. V té době zaměstnanci Sparty sypali na tribuny sůl a traktůrkem odklízeli malou vrstvu sněhu z trávníku. Na něm si svěřenci trenéra Manuela Pellegriniho zatrénovali v čase, kdy dnes odstartují zápas se Spartou. Teplota se jistojistě bude pohybovat kolem nuly.

Letenští potřebují snížit riziko, aby naděje na postup večer nezamrzla. „Hráči ze sebe budou muset vydat maximum, ale jsou klidní,“ ubezpečil trenér Priske.