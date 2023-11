Sparta - Betis 1:0. Rozhodl Haraslín, Letenští mají postup ve svých rukou

Když Sparta na hřišti Arisu… … vyhraje , postoupí do play off Evropské ligy bez ohledu na výsledek druhého utkání. Mohla by jít i z prvního místa, to pokud Betis s Rangers remizuje a Sparta bude mít lepší skóre než Betis (nyní horší o tři góly).

… remizuje , postoupí do play off Konferenční ligy.

…prohraje, bude mít s Arisem stejný počet bodů a o postupujícím do Konferenční ligy bude rozhodovat vzájemný zápas (první utkání Sparta vyhrála 3:2), případně skóre. To má Sparta nyní o čtyři góly lepší.