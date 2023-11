Jarabinský trénoval Betis i Spartu: precizní a přísný, změnilo ho bago

I proto je třeba brát angažmá Jozefa Jarabinského v Betisu. Kouč vedl klub ze Sevilly v sezoně 1991/92 ve druhé lize. „Pan Jarabinský byl velký trenér,“ přikývne také Martin Frýdek, elegantní záložník, jenž pod tvrdým koučem kopal na Letné v sezoně 1994/95, kdy rudí získali titul i kvůli jednomu tajnému tahu.

A také nečekanému. Do jarního derby vytáhl z manažerské kanceláře Jozefa Chovance. „Ani my jsme nic nevěděli. Fakt, jinak by se to profláklo,“ dušuje se Frýdek. „V Edenu jsme koukali, když si Pepa začal vybalovat věci. Ani s námi netrénoval, jen se šel proběhnout, když vedení hrálo fotbálek,“ usmívá se.

Jarabinský nasadil Chovance jako psychologickou zbraň, i když nebyl fyzicky nachystaný. A nic takového trenér nebyl ochotný přijmout. Tedy s výjimkou tohoto případu.

„Byl vždycky přísný, precizní. Měl rád Pavla Nedvěda, který jednu dobu nejedl maso. My, odkojení knedlíky, jsme se divili, trenér ho podporoval. Ale pak se na soustředění v Rakousku skácel,“ vybavuje si Frýdek. „Ale pan Jarabinský neustoupil. Když jsme vyhráli titul, šlo se do hospody U Pivrnce. Každý si dal smažák, knedlo-vepřo, on pstruha. Koukali jsme na něj, jestli to myslí vážně,“ vypráví. „Myslel,“ ujistí.

Nebylo divu, že v té době poletovaly kabinou pokuty. Parta kolem Horsta Siegla, Frýdka, Jiřího Novotného a dalších se ráda bavila. O tom se moc dobře vědělo. „Museli jsme to trochu omezit,“ vzpomíná záložník. Ostatně se Sieglem se dostal do sporů při dalším návratu na Letnou na začátku tisíciletí.

Přitom sám Jarabinský vyprávěl, že ne vždy byl takový pes na hráče. Změnil se až při prvním angažmá ve Spartě na konci osmdesátých let. V bagu mu totiž naložil raubíř Tomáš Skuhravý, kouč odkulhal a řekl si: „Musím si držet odstup.“

I proto byl úspěšný. Prosadil se v zahraničí, především v Turecku je trenérským pojmem. V Česku má ostatně v životopise celou velkou trojku - vedle Sparty i Slavii s Baníkem. „Měl perfektní tréninky a mužstvo připravil takticky. Nespokojení byli jen náhradníci, protože nerad sahal do sestavy. Já jsem naštěstí patřil do jeho jedenáctky vyvolených,“ upozorňuje Frýdek.

Do té patřili v Jarabinského časech v Betisu i tři Češi. Michal Bílek už v týmu působil před trenérovým příchodem, po něm dorazili Alois Grusmann a Roman Kukleta. „Udělali jsme tam takovou českou kolonii. Trenér musel po půlroce odstoupit, protože se nám nedařilo v některých částech sezony. Betis nebral nic jiného, než že se musí postoupit,“ vzpomíná Grusmann, že krajanská spolupráce nějaký čas fungovala.

Nepostup však zapříčinil, že se grupa rozpadla. Po Jarabinském zmizeli z Betisu také všichni tři hráči.