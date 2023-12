Dvojnásobný mistr světa Cafu: Kvůli dluhům musí prodat luxusní sídlo za desítky milionů!

Ve fotbalovém světě patří za hráče, který světový šampionát vyhrál ne jednou, ale hned dvakrát. Mimo jiné vyhrál Cafu (53) během své kariéry i prestižní Ligu mistrů a přišel si na pořádný balík peněz. Někdejší skvělý fotbalista se ale ocitl ve finančních problémech. A to tak velkých, že kvůli dluhům nyní musí prodat své luxusní sídlo. Co vše je jeho součástí?

Luxusní sídlo v Sao Paulu musel Cafu prodat kvůli svým dluhům. Dům koupila společnost, jejíž název britský deník The Sun neuvedl. Jakmile soudce potvrdí prodej nemovitosti, má Cafu na vystěhování 45 dní. Bývalý hráč AC Milán či AS Řím se snažil dražbu zastavit tvrzením, že sídlo se šesti ložnicemi je jeho hlavní rezidencí. Jako rodinný majetek mu tak prý nemůže být podle brazilských zákonů odebráno.

Jeho obhájci tvrdili, že splácení dluhů, které si od ukončení fotbalové kariéry v roce 2009 nasekal, je zaručeno prostřednictvím jiných nemovitostí, které vlastní. Jejich argumenty však nezabraly. Nemovitost měla být vydražena v září, ale dražba byla pozastavena kvůli sporu o její ocenění. Ukázalo se, že nabídka společnosti, která dům nakonec koupila, byla o něco nižší než 123 milionů korun, které nabídl jiný zájemce v předprodeji před pozastavením první plánované dražby před třemi měsíci.

A co se v luxusním sídle nachází? Tak například výtah nebo kino. Součástí pozemku je i fotbalové hřiště. V roce 2019 měl mít Cafu obstaveno pět nemovitostí kvůli finančním dluhům, které mu prý tehdy vznikly po půjčkách z jeho firmy Capi Penta International Player. Firmu založil Cafu v roce 2004 společně se svou bývalou ženou Reginou. Podstatou firmy bylo starání se o kariéry fotbalistů a jiných sportovců.

„Je to můj problém. Mohu zastavit svůj majetek, auto, dům. Zkrátka si můžu splácet dluhy, jak chci,“ citoval exfotbalistu britský deník The Sun. Zpráva z roku 2019 uvádí, že má na sebe a svou manželku napsáno dalších 15 nemovitostí, na které jsou vázané milionové hypotéky. „Hodně lidí mi říká, že jsem na mizině. Všichni sice máme problémy, ale já nejsem na mizině,“ uvedl podle The Sun začátkem tohoto roku.

Proč se vlastně úspěšný sportovec dostal do dluhů? Podle svých slov chtěl pomoct nejmenovanému podnikateli ze Sao Paula. „Půjčil jsem mu svou image, půjčil jsem mu nějaké věci a skončilo to tím, že se vytvořil tento dluh za důvěru k tomuto člověku. No a ten dluh rostl jako sněhová koule,“ řekl na závěr.