Úřady obviňují Vémolu z týrání tygřice: Vytočený bijec se brání!

Ministerstvo životního prostředí přišlo se šokujícím obviněním a slavný zápasník nyní vrací úder! České úřady zabavili Karlosi Vémolovi jeho bílou tygřici, protože k ní neměl patřičné dokumenty a měl jí údajně týrat. Terminátor se ale nechce nechat, proto zveřejnil vyjádření, v němž dokonce sám nařkl úředníky z ilegálního jednání.

„Po všech těch hnusech, co jsem si v posledních pár dnech zažil, že jsem přišel v podstatě o člena své rodiny, se dozvídám, že úřady rozjíždějí nějakou verzi o tom, jak Vémola týrá zvířata. Já jsem se o ně vždycky staral s tím nejlepším vědomím a svědomím. Chodí ke mě desítky, možná i stovky lidí, kteří vědí, jaký vztah k nim mám,“ započal fighter svůj téměř pětiminutový monolog.

Upozornil na to, že mu úřady zvíře zabavili už předrokem, tedy vloni prosinci. „Tehdy tady byly s veškerou veterinární kontrolou, která rozhodla, že je ve skvělých podmínkách a že ji tady mohou nechat. Bylo to jejich rozhodnutí“ připomínal Vémola.

„Všechno to bylo na mé náklady. Veškerá péče, zvěrolékaři a jídlo – to jsem hradil já, přestože byla zabavená státem. Byla jejich, rok byla tady u mě a veterina tvrdila, že je ve skvělých podmínkách,“ tvrdí český průkopník MMA.

„Teď, když se veřejnost proti úřadům obrátila a všichni mě podporují, tak úřady rozjíždějí, že ji týrám a že žije v malých prostorách. K tomu bych řekl jednu věc. Když jsem se jí ujal a zachránil jsem jí, tak jsem jí dal do provizorního výběhu pro koťata. Ty jsem připravoval na to, že je seznámím s Elsou,“ vysvětloval dále.

„Když mi ji zabavili, tak jsem řekl: »Já tenhle výběh můžu zdvojnásobit či ztrojnásobit«. Nechtěli to. Dokonce jsem koupil pozemky – 5 tisíc metrů. Říkal jsem: »Já ji tady vybuduji třeba kilometr. Nechte ji u mě a postavim ji, co budete chtít.« Oni odpověděli: »Ne, prostě podle zákona, kde tu tygřici zabavíme, tam už prostě nikdy nemůže zůstat. Takže ji tu zatím krmte a starejte se nám o ní, než něco najdeme«,“ pustil si český bijec pusu na špacír.

„Oni nechtěli, abych to zvětšoval. Já tady na to ten prostor mám. Teď ji odvezli, takže kdybych tu postavil obří výběh, tak co by v něm bylo? Vůbec nic. A to byl celý ten problém, proč nebyla ve větším výběhu. Teď to otáčí proti mě!“ láteří Vémola.

„Povídali mi: »Zvětšete výběh a kupte si jiného tygra«. Já jsem jim odpověděl: Ale já nechci jinýho tygra, já chci svého. A jestli mi ho tady nenecháte, tak to nebudu dělat, protože tady budu brečet nad prázdným výběhem«, což dělám teď,“ popsal dopodrobna komunikaci s úřady.

„Veškerou její zdravotní dokumentaci a papíry ode mě měli. Dokonce se můj veterinář divil: »Vy jste ji nechal naočkovat a všechno jste zaplatil. Přitom oni v tu dobu věděli, že ji budou za týden odvážet a že si sem pošlou veterináře, kteří ji budou uspávat. To ji nemohli naočkovat oni?«“ tvrdí Terminátor. „Nehledě na to, že když ji odváželi, tak si ty očkovací papíry ode mě nevyzvedli a ani si o ně neřekli. Takže ji v podstatě převáželi přes hranice nelegálně,“ obvinil příslušné orgány, že překročily zákon.

Ve své obhajobě ale zcela vynechal to, co mu experti vytýkají nejvíce: a sice, že tygřici nechal odstranit všechny drápy na předních tlapách. Ochráncům zvířat však své vysvětlení nabídnul již dříve. Podle nich ale nebylo dostačující. „Odnětí drápů odůvodnil tím, že zvíře v nich mělo zánět. Soukromý veterinární lékař ale uvedl, že v tom případě se odstraňuje pouze zanícený dráp, nikoliv všechny drápy i na dalších končetinách,“ řekl Blesku mluvčí MŽP Ondřej Charvát.