Legendární fotbalista Šmicer v nové knize: Prozradil, kolik vydělával!

Horor se psem Děti mě pořád nutily, abych koupil psa, já odolával. Spoluhráč ve Slavii Ragued jednoho měl a často létal na zápasy tuniské reprezentace. Tak jsem mu nabídl, že ho může nechat u mě. To byl hafan! Stafordširský bulteriér. Dokud u mě Ragued byl, byl hodný, mohl jsem ho pohladit. Jakmile odešel, jen seděl u dveří. Já byl sám doma. Šel jsem k němu, mluvil jsem na něho i francouzsky, ale začal vrčet. Večer jsem si šel lehnout, on přiběhl za mnou do patra, sedl si vedle postele u mojí hlavy a koukal na mě. Nevěděl jsem, co mám dělat. Naklonil jsem se nad něj a začal zase vrčet. „Ty bys mě přes noc sežral,“ povídám mu a zavřel jsem ho na noc v kuchyni. Když potom dorazily děti, byl najednou v pohodě a po třech dnech se nechal ode mě i pohladit.