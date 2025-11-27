Předplatné

Plzeň vs. Freiburg v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští se v úvodní desetiminutovce radovali hned dvakrát
Evropská liga
Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká pátý zápas v Evropské lize proti Freiburgu. Po dvou výhrách a dvou remízách se Západočeši pohybují v první osmičce tabulky, která znamená přímý postup do osmifinále. Další body by tak znamenaly výrazné nakročení k jarní fázi soutěže. Utkání začíná ve čtvrtek v Doosan Aréně od 18:45. Kde sledovat Plzeň vs. Freiburg živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Freiburg

Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 18:45

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Morten Krogh (Dánsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Plzeň vs. Freiburg živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně v pátém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. Freiburg začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

350 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup stále ve svých rukou. Pátým soupeřem bude německý Freiburg.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

