Plzeň vs. Freiburg v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká pátý zápas v Evropské lize proti Freiburgu. Po dvou výhrách a dvou remízách se Západočeši pohybují v první osmičce tabulky, která znamená přímý postup do osmifinále. Další body by tak znamenaly výrazné nakročení k jarní fázi soutěže. Utkání začíná ve čtvrtek v Doosan Aréně od 18:45. Kde sledovat Plzeň vs. Freiburg živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Freiburg
Datum a čas: čtvrtek 27. listopadu, 18:45
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Morten Krogh (Dánsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Plzeň vs. Freiburg živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně v pátém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. Freiburg začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
350 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup stále ve svých rukou. Pátým soupeřem bude německý Freiburg.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00