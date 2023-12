Nedvěd a Šmíca, bombastické řešení pro repre! Háša prý trénoval taxikáře…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nejdřív k tomu, co se dělo, nebo spíš nedělo na fotbalech o víkendu. Bylo hloupé odehrát za kolo dva zápasy a zbytek ne, nemělo se hrát vůbec. V Olomouci hra nevypadala blbě, ale sníh tomu vadí, skáče to, nemá to s fotbalem nic společného. Neberu nářky na zranění hráčů. Při ragby nebo házené jsou na tom hůř a nikdo nebrečí. Ale to, že se zničí hřiště, do kterého dá klub fakt velké peníze… Správci jsou hrdí na své trávníky, piplají si je a pak se jim kvůli nesmyslnému povolení zničí plocha. To je daleko nepříjemnější. Když nechtějí nastoupit hráči, trenéři a všichni okolo, nevím, kdo nakonec byl pro, aby to delegát s rozhodčím protlačili.