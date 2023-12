Válka legend vodního slalomu: Hradilek se ostře obul do Pollerta!

Za své politické názory se rozhodně nestydí. V minulosti už je dal několikrát jasně najevo. Vavřinec Hradilek (36), elitní český vodní slalomář, nyní kvůli jednomu takovému zkritizoval známého českého lékaře a zlatého olympijského medailistu Lukáše Pollerta (53)! O co konkrétně jde?

Všechno to začalo nedávnou bratislavskou demonstrací proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, které se zúčastnily tisíce lidí. „Dost bylo Fica! Tisíce lidí v Bratislavě protestovaly proti vládě. A také se jim říká ,dezoláti´ jako u nás?“ rýpl si Pollert jízlivě na sociální síti X, dříve twitteru.

To nenechalo chladným Hradilka, který na uznávaného lékaře reagoval. „Lukáši, jako teď vážně. Co se s tebou stalo? Vždyť to je tak absurdní, co tu dokážeš psát,“ nestačil se divit stříbrný medailista z LOH 2012 a pokračoval. „Skoro to vypadá, že si při každém tvém pracovním úkonu od pacienta trochu vezmeš, nebo já tomu fakt nerozumím, kam ses dostal,“ dodal Hradilek.

Pollert, jenž v minulosti například vyjádřil sympatie politickému hnutí SPD, ale na jeho slova reagoval. „Já se vážně ptám: Jsou to také dezoláti? A Vávro, nikdo se nezmění, ani prezident,“ napsal pod kritiku rodáka z Prahy. Poté ještě reagoval na negativní slova od jednoho z uživatelů.

„Že neumíte poslouchat, natož vidět, je Váš handicap. Nicméně, nikdy není pozdě,“ nedržel se Pollert zpátky při kritice uživatele, který mu vzkázal, že jeho názory dosahují solidního úpadku. Následně se pod příspěvkem strhla vášnivá diskuze, ve které uživatelé dávali více za pravdu Hradilkovi.