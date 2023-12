Další vyzyvatel? Brazilec si skočil pro Vémolu, odmítl. Jako on vždy jeho

Po vítězství vyskočil z klece a rozpoutal slovní přestřelku s úřadujícím šampionem Karlosem Vémolou. Brazilec Rafael Xavier se sebevědomě dožadoval vzájemného střetu. Ten je však nereálný. Terminátor má na příštích šest měsíců naplánované hned dva souboje se slovenskými rivaly Samuelem Krištofičem a Attilou Véghem.

Po oťukávací první pětiminutovce Xavier vypálil tvrdé údery, kterými sestřelil ostříleného Brita Dana Vinniho hned na začátku druhého dějství. Potvrdil tak roli favorita a přiblížil se titulové šanci v polotěžké divizi. Ne však na dosah. To mu jasně sdělil Vémola, ke kterému Brazilec zamířil bezprostředně po výhře.

Fanoušci nejdříve potleskem ocenili vítězné KO, načež zpozorněli a hlasitě reagovali na ostrou slovní výměnu titánů Oktagonu. Tu nakonec musel roztrhnout Xavierův trenér s pomocí bodyguarda. „Řekl jsem mu, že jsem tady a on tak nemusí pořád hledat soupeře v domluvených vahách,“ vyjádřil se Brazilec krátce na pozápasové tiskové konferenci.

Vémola smetl duel s Xavierem ze stolu. Sám si v minulosti o Brazilce několikrát řekl a ten vždy odmítl. Už za tři týdny navíc Terminátora čeká naplánovaný duel v O2 areně. Po zápase s rivalem Krištofičem pak plynule přejde do přípravy na odvetu s Véghem, která ho čeká v červnu v pražském Edenu. Ta by měla být zároveň jeho finální metou, po níž složí rukavice do klece a odejde do sportovního důchodu.

Český šampion si samozřejmě nechává otevřené dveře pro možný comeback a mega zápasy s evropskými a světovými hvězdami jako Nate Diaz nebo Mariusz Pudzianowski. Brazilský bijec v MMA zdaleka nedosáhl takového věhlasu, aby byl pro Vémolu dostatečným lákadlem pro pokračování v zápasení. Rivalita tak končí stejně rychle, jako vznikla.