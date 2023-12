Strach o život v hokejovém světě: Děsivé zranění nadějného mladíka (19)!

Jako kdyby se v hokejovém prostředí roztrhl pytel s děsivými zraněními. Nedávno trefil soupeř českého útočníka Bostonu Jakuba Lauka (23) bruslí do obličeje, o pár dní později tragicky zemřel forvard Adam Johnson (†29) po zásahu bruslí do krku. Následně ochrnula olympijská medailistka Sanni Hakalaová (26) po nárazu do brankové konstrukce. A teď znova chybělo málo, aby hokej viděl další velké neštěstí!

Co začalo jako běžný zápas nejvyšší norské hokejové ligy, skončilo málem další katastrofou. Během střetnutí mezi celky Lorenskog a Storhamar utrpěl nadějný hokejista domácích Jonas Nyhus Myhre hororové zranění. Konkrétně byl obránce nechtěně zasažen bruslí do hrudi! Rána to podle jeho slov byla, jako když kopne kůň. Následky byly velice znepokojivé.

Myhre se snažil hrát dál, ale přes příliš velké bolesti to zkrátka nešlo. O několik okamžiků později si vyhrnul dres, aby mu spoluhráči řekli, jestli to je špatné. A bohužel bylo. Mladík měl v hrudníku díru! Mládežnický reprezentant byl tedy ihned převezen do nemocnice, kde lékaři konstatovali, že Myhre má poraněný prsní sval. Později došlo k sešití kůže.

„Měl jsem tolik adrenalinu, že jsem to zranění prvních několik minut ani necítil. Zhruba po pěti minutách mě to ale začalo opravdu bolet a nemohl jsem používat hrudní sval,“ citoval Myhreho švédský tisk Sportbladet. Mimo jiné dodal, že celá situace mohla dopadnout mnohem hůř, pokud by ho brusle zasáhla blíže k srdci. „Měl jsem velké štěstí,“ oddechl si rodák z norského hlavního města Oslo.

Předpokládá se, že Myhre bude mimo hru až do poloviny února a zmešká tak juniorský šampionát, který se bude konat na přelomu kalendářního roku ve švédském Göteborgu. Tato absence je pro mladého hráče určitě nepříjemná. Vzhledem k vážnosti zranění, které utrpěl, ale může být rád, že je vůbec naživu.