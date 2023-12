Podpora Palestiny? Neřešíme, zní z Oktagonu. A přitom… Hádka hvězd

Na počátku druhého kola Keita v hlavním zápase jubilejní karty drtivě ukončil Nika Samsonidseho, který klec opouštěl na nosítkách a se zlomenou čelistí. Ukázkovému knockautu předcházel nástup pětadvacetiletého bojovníka, při kterém nesl nápis „Free Palestine (svobodu Palestině)“ a údajně se snažil sápat také po vlajce válčící země. Tu prý pak zkoušel sehnat i bezprostředně po svém vítězství.

Web iSport.cz proto položil šéfům organizace Ondřeji Novotnému a Pavolu Nerudovi otázku, zda podobná geopolitická prohlášení hodlají jakýmkoliv způsobem řešit.

„Ne,“ odsekl Novotný bez dalšího vysvětlení.

O den dříve se přitom s obdobným případem vypořádat musel. Přízeň agresorovi probíhajícího konfliktu totiž na velmi sledované tiskové konferenci Oktagon Time vyjádřil i elitní představitel bantamové divize a někdejší šampion Jonas Magard. Dán žijící v Anglii si oblékl triko se stejným nápisem jako Keita. Po několika minutách k Magardovi přispěchal Novotný s jasným požadavkem, aby si kontroverzní oděv překryl mikinou, což příští soupeř Jacka Cartwrighta také udělal.

Není to první případ, kdy se největší tuzemská organizace a rostoucí gigant na evropském poli bojových sportů setkává s ožehavými názory svých bojovníků. Před dvěma lety nuceně nenastoupil ke svému zápasu na Oktagonu 30 Čech Radek Roušal, protože měl na sobě vytetovanou podobiznu vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. Novotný se v tehdejším vyjádření pro server iDnes velmi rozvášnil a vyvolaný humbuk zcela chápal.

Nevhodná tetování si nechal začernit také nedávný účastník štědře dotovaného turnaje Tipsport Gamechanger Christian Jungwirth, avšak není zjevné, zda tak učinil na popud Oktagonu. K razantní změně přikročil ještě před svým prvním zápasem pod křídly žlutočerné značky proti Václavu Holotovi. Případ se nikdy nekomunikoval veřejně.

Aktuální situaci s podporou Palestiny zřejmě prezidenti organizace nechají za zavřenými dveřmi. Otevřeně se k ní vyjádřit nechtěli. Kromě Keity nebo Magarda svůj propalestinský postoj sdíleli na sociálních sítích například bojovníci Hassan Shaaban či Islam Dulatov. Dá se tak očekávat, že podobných případů bude přibývat i v rámci turnajů, což může vrhat špatné světlo na jinak skvělé výkony těchto bojovníků a odvádět pozornost od sportu.

Novotný k problému krátce promluvil před měsícem ve vysílání svého podcastu MMA letem světem, kdy ovšem situaci neměl podrobně zmonitorovanou. „Přiznám se, že nic takového jsem neviděl, nemám čas to projíždět a nikdo mi nic takového neposlal,“ pravil šéf Oktagonu v návaznosti na otázku, zda dění ve virtuálním prostoru zaznamenal.

„Já si myslím, že vím, na kterého zápasníka je to mířené. Není z Oktagonu,“ dodal ještě host Ondřej Petrášek. Zdá se, že se zmýlil.

Keita v Ostravě přitáhl taktéž pozornost dlouhodobého rivala Ronalda Paradeisera, avšak kvůli svému vyjádření k bonusu na pět tisíc euro za výkon večera (přibližně 122 tisíc korun). Ten si odnesl právě Slovák, když porazil legendárního krajana Ivana Buchingera v titulovém souboji lehké váhy po rozhodnutí rohu a na doporučení lékaře. S tím se Belgičan nechtěl smířit.

„Bylo to na rozhodnutí doktora. Nebylo to zrovna skvělé představení, přesto bonus dostal. Nevím, proč si ho zasloužil víc než my ostatní, ani za co ho dostal. I on sám je z toho překvapený. Nemá sebereflexi. Nikdy jsem neviděl někoho dostat bonus za stopku od doktora,“ pustil se Keita do Paradeisera.

Ten pak svedl s dlouhodobým rivalem slovní přestřelku, svůj názor ventiloval také pro iSport.cz. „Čekal jsem to, Keita si rýpne rád. Získal jsem bonus, velmi mě to potěšilo. Určitě si myslím, že jsem si to zasloužil víc, Buchingera jsem rozstřílel. Tlačil jsem od začátku. Že to stopl roh? Za to já nemůžu. Porazil jsem chlapa, který byl v žebříčku výš než Samsonidse, není se o čem bavit. Byl problém, že neumím tolik anglicky, musím to zlepšit, abych s ním mohl rychleji komunikovat,“ řekl Paradeiser, přičemž zápas s Keitou si stále dokáže představit.

„Jasně! Mělo to být v Ostravě, chtěli to fanoušci, on ne. Mám pás, bude se teď trošku hrát podle mých pravidel,“ usmál se král lehké divize, kterého v příštím roce čeká pyramida Tipsport Gamechanger, kde dosud Keita nefiguruje.