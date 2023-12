Expartnerka reaguje na reprezentanta Jankta kvůli dětskému traumatu: Tatínek házel židle!

Za přiznání homosexuální orientace jej fotbalový svět poplácal po ramenou. Ale exreprezentant Jakub Jankto (27) by podle svědectví bývalé přítelkyně zasloužil spíš pár facek!

Jankto letos v únoru jako první z profesionálů oznámil, že je gay. Zdálo se, že si tím urovnal i předchozí vztah s Markétou Ottomanskou (32), z něhož vzešel syn David (4). Ale teď záložník svou zpovědí pro ESPN »bejvalku« vyprovokoval, aby se ozvala s drsnými rodinnými historkami. To teda u nich doma byla pořádná »itálie«!

„Maminko, pamatuješ, jak jsme bydleli v Itálii? No, jak po tobě tatínek házel židle,“ tlumočila matka údajná slova svého dítěte vzpomínajícího na dobu Janktova předchozího angažmá v italské Serii A, kde působil až do roku 2021. „To si pamatuješ?“ zděsila se Markéta. Davídek tiše přikývl...

Mluvil ze spaní

Loni na jaře se rodiče rozešli za divokých okolností: Účastník minulého Eura, jehož jmění se i díky podnikání odhaduje na více než 100 milionů Kč, neplatil alimenty. Ottomanská pak Blesku popsala údajné tyranské praktiky jejího »ex«.

„Nemáme nejlepší vztah. Bylo to pro ni těžké, ale všechno jsme si vysvětlili. Na čem nejvíc záleží, je náš syn, je malý a neviděl, co se dělo,“ lhal si nyní Jankto z Cagliari do vlastní kapsy. Alespoň podle tvrzení matky dítěte: „Může mi někdo říct, komu to teda jako vysvětlil? To asi mluvil ze spaní, že?“

Dětská duše je čistá, avšak v případě Janktova potomka musela vstřebat velkou bolest. „Trauma má různé podoby, ale není třeba dělat nic, protože karma se stejně o vše postará,“ vzkázala fotbalistova bývalá přítelkyně, která se věnuje osobnímu rozvoji.

Jakub Jankto v polovině dubna kvůli odmítnutí testu na drogy přišel o řidičák a ze Sparty ho vyhodili.