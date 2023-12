Švýcaři se zlobí na český nároďák kvůli Červenkovi: Nedůstojné čachry!

Má tohle český hokej zapotřebí? Má! Je to teprve pár dní, co se kouč nároďáku Radim Rulík (58) vrátil z inspekční cesty ve Švýcarsku. Pochvaloval si vstřícnost tamních trenérů. Teď jim pohostinnost »oplatil« po svém.

„Pěkně děkuju, kolego,“ může ironicky hartusit směrem k chlapovi z Ostrova nad Ohří Stefan Hedlund, jenž vede Rapperswil. Ve včerejším čtvrtfinále Ligy mistrů na ledě Vítkovic se musel obejít bez svého kapitána a hvězdy Romana Červenky (38).

Rulík ho totiž NUTNĚ potřeboval zapojit od začátku do přípravy před zítřejším zápasem Švýcarských her proti Finsku v O2 areně. V regulích Mezinárodní hokejové federace stojí, že hráč musí být reprezentaci k dispozici nejpozději 48 hodin před oficiálním utkáním.

Já to nevymyslel

Českého stratéga nastalá situace mrzí, ale… „Já jsem to nevymyslel, že se Liga mistrů hraje o reprezentační přestávce,“ hájil se. „Doufám, že se po našem kroku kluby samy zasadí o to, aby se to neopakovalo,“ pokračoval výchovně.

Takhle Češi školí svět! Přitom stačilo jen trošku chtít, mít kapánek respektu, dobré vůle a Červenka mohl v Ostravě odvetu hrát. Nebo kdyby matador Rulík bouchnul do stolu a řekl: „Romane, je to blbý, ale jeď!“ Místo toho se ohání řády.

Ostatní ustoupili

Je jediným trenérem, co oddílům ve zcela výjimečné situaci gentlemansky neustoupil. Švýcaři, Finové, Švédové… Všichni přimhouřili oči. „Jen Češi jsou tvrdohlaví,“ pokrčil rameny šéf Ligy mistrů Martin Baumann. Ten navrhoval řešení. Červenku by na náklady soutěže do Ostravy nechal odvézt i přivézt. Marná snaha.

Švýcaři nyní zuří nad českou vyčůraností. Rapperswil, kteří hráče královsky platí, byli kvůli »ochotě« vedení Českého hokeje v Ostravě bez svého lídra. „Že na tak důležitý duel nemůžeme nasadit nejlepší hráče, to je něco nepřijatelného,“ zuří sportovní ředitel Rapperswilu Janick Steinmann. Ten si zvláštní pravidla taky nevymyslel…

Červenka u kauze: Potřeboval jsem změnu

Jeho Rapperswil se krčí na předposledním místě NLA. O to víc se klub z levého břehu Curyšského jezera soustředil na Ligu mistrů. V boji o postup do semifi nále klubové soutěže mu ale nepomohl kapitán Roman Červenka, který si plnil reprezentační povinnosti.

Připsal, že potřeboval změnu. „Jsou tady nějaká pravidla. Já jsem dostal pozvánku do nároďáku a odmítnout jsem nechtěl. Zbytek už byl na někom jiném,“ řekl ke třenicím.