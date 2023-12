Trenér repre? Lidi se už ani nesmějou. Mám různé verze, co se stalo

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Obraz české reprezentace je umazanější čím dál víc. V listopadu na něj stříkli bahno tři frajeři oddávající se zábavě na olomoucké diskotéce Belmondo. Na začátku týdne zase bafuňáři z výkonného výboru, kteří jakýmsi záhadným způsobem chytili virus, a hromadně se omluvili z jednání o reprezentačním trenérovi. Krucinál, co si mají o tom myslet fanoušci? Samozřejmě jen to nejhorší… Na Strahově si to ale nikdo neuvědomuje.