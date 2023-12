Bizár Vítkovic: kritika sudích už při zápase! Za postup díky do Pardubic

Evropo, koukej, kdo je v Lize mistrů mezi nejlepšími čtyřmi: Vítkovice! Bláznivé úterý, během kterého nebylo jisté, zda strůjce výhry 5:1 nad Rapperswilem Tomáš Vondráček bude vůbec moct nastoupit, dopadlo skvěle. I přesto, že vedení ostravského klubu se v průběhu druhé třetiny ohradilo proti tendenčnosti rozhodčích. Nebo právě proto? Že by tenhle moment nakopl hráče? To už je jedno, Ridera se těší na semifinále se švédskou Skellefteaou, kam postoupila jako pátý český klub.

Početná grupa fanoušků hostí v červených dresech, kterých bylo minimálně stejně jako příznivců v domácím kotli, vzala před utkáním v útrobách stadionu útokem pípy s českým pivem.

O postupu Rapperswilu do semifinále Ligy mistrů po výhře 2:1 ve Švýcarsku nepochybovali, třebaže jim chyběl Roman Červenka, toho času s nároďákem v Praze.

Jenže plány jim zkřížily Pardubice. Jak, když ve stejný čas bojovaly o totožný cíl ve finském Lukku?

Tím, že dovolily start Tomáše Vondráčka, jenž minulý týden dorazil do Vítkovic hostovat do konce ledna právě z východu Čech. Dvaatřicetiletý útočník nastoupil v tomto ročníku Ligy mistrů už za Dynamo, ale na základě meziklubové dohody vedení soutěže pár hodin před duelem vše schválilo.

A Vondráček explodoval hattrickem!

„Poslední měsíc jsem toho moc neodehrál, skoro nic. Nemám kondici, ale zase mám strašnou chuť. Měl jsem štěstí díky tečím,“ usmíval se střelec.

„Můj start byl trochu paradox. Když jsem sem přicházel, myslel jsem si, že budu moct hrát i proti Varům. Ale ty mi to zakázaly. Takže teď jsem na sto procent počítal s tím, že zase nebudu moct hrát. V pondělí mi ale trenéři řekli, že to vypadá nadějně, a v úterý ráno se to definitivně potvrdilo. Děkuju Pardubicím,“ dodal Vondráček.

„Poklona před vedením, které na tom makalo,“ pochválil kouč Jiří Veber. „Díky Denisu Havlovi, Patriku Rimmelovi a Romanu Šimíčkovi jsme Toma získali. Tohle od něj očekáváme i v extralize.“

To už bylo v Ostravar Aréně veselo, čtyři tisícovky spokojených tváří tleskaly, z reproduktorů zněl Jaromír Nohavica. Nicméně vše jenom růžové dlouho nebylo. Nejen tím, že se mužstvo s Martinem Frkem v sestavě dostalo brzy do vedení 1:0, ale i zlobou na hlavní sudí. Na Rakušana Ladislava Smetana a Slováka Marka Žáka, kteří neuznali dva góly a celkově nastavili dost podivný metr.

Hněv vygradoval bizarním momentem, kdy se na sociálních sítích Vítkovic v průběhu druhé třetiny objevil příspěvek s tím, že se management důrazně ohrazuje proti tendenčnímu vedení utkání.

„Klub je přesvědčen, že oba sudí verdikty ovlivňují zápas ve prospěch švýcarského celku. Vítkovice budou řešit nastalou situaci oficiálně,“ píše se v něm.

Jako by na dálku zafungovala motivace i směrem na led. Takřka na sekundu přesně se zveřejněním postu se totiž trefil Patrik Zdráhal. Diváci na tribunách s mobily v ruce se usmívali, že o srovnání se kanály zmínily až o osm minut později, protože prioritou bylo v reálném čase vytvořit tlak na sudí.

Pak začal úřadovat Vondráček a tečku udělal Dominik Lakatoš. Takže raritní tah se vlastně povedl.

„Hráči to vůbec nevěděli, my v realizačním týmu jsme něco málo tušili, ale snažili jsme se soustředit na vlastní hru. Opravdu to na střídačce neřeším, protože to potom nedělá dobrotu směrem k mužstvu,“ popisoval Veber.

„Co se semifinále týče, švédské kluby jsou top v Evropě, takže to bude dobrá konfrontace a zkušenost,“ uzavřel trenér.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE