Slavia na prodej. Zájem má český miliardář: Vyplatí Tykač Číňany?

Fotbalovou Slavii vytáhl Jaroslav Tvrdík (55) v roce 2015 z ekonomické propasti s pomocí čínských akcionářů. Ti podle všeho brzy klub prodají českému miliardáři Pavlu Tykačovi (59). Chýlí se angažmá Tvrdíka v Edenu ke konci?

Čínská Citic Group ovládá přes 99 % akcií Slavie i společnosti Eden Arena, která provozuje stadion. O tento balík se podle informací Eura uchází český miliardář Pavel Tykač. Jeho mluvčí Jan Chudomel sice spekulace o koupi Slavie odmítl komentovat, ale to je při nedokončeném obchodu obvyklá věc...

Cena by měla být kolem dvou miliard korun. Co na to šéf Slavie Tvrdík, jenž je úzce spřízněný s čínským akcionářem? „Jako klub nebudeme komentovat spekulace týkající se majitele. V každém scénáři však Slavii čeká skvělý příští rok!“ napsal optimisticky na síti X.

Na Strahov ne!

„Citic Group je skvělým akcionářem. Slavia má vynikající výsledky, hospodaření za rok 2023 je v zisku. Pavel Tykač je velký slávista a přítel. Slavii fandil jeho děda, tatínek i syn,“ naznačil, že taková změna by mu vrásky nepřidělala. „S Pavlem se potkáváme na zápasech, známe se dobře. A tykáme si,“ pravil Tvrdík s úsměvem na dotaz inspirovaný podnikatelovým příjmením.

O Tvrdíkovi se občas spekulovalo, že ze Slavie má namířeno na Strahov a chystá se kandidovat na vysokou funkci ve FAČR. To v reakci pro Blesk vyloučil: „Slavia pro mě osm let byla na prvním místě. Na této absolutní prioritě mého fotbalového působení se nic nemění. Neplánuji kandidovat na předsedu FAČR, to mohu kategoricky vyloučit.“

I tohle dokresluje, že změna majitele by jeho pozici v Edenu neohrozila. Co by se mohlo změnit, je vyšší ochota investovat, protože poslední sezony si klub na svůj chod musel vydělat sám. Což je oproti Spartě jistý handicap, byť jde po letech, kdy v Edenu mnohdy nebylo na výplaty, nepochybně zkušenost k nezaplacení!