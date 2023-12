Odklad do ledna! Volba šéftrenéra nároďáku se svazu zvrhla v tříhodinový cirkus: Klauni!

Cirkus FAČR předvedl představení o volbě nároďáku »utajovaného« pod jménem Ivan Hašek (60). Bylo k popukání. Trvalo tři hodiny a republika se bude řezat smíchy ještě na Silvestra.

Pondělí, čas 19:02. Svaz s velkou pompou oznámil, že mimořádné zasedání Výkonného výboru, jenž má trenéra jmenovat, bude v úterý v 9:00. Pondělí, čas 22:02. Svaz zvěstoval, že žádný kouč nebude, protože Výkonný výbor se v 9:00 ze zdravotních a pracovních důvodů některých členů nekoná. Že ta pravá chvíle pro schůzi nastane až první týden v lednu. To prý už budou všichni zdraví jako tuřín a bez práce…

Naši diletanti

Co se tedy během těch 180 minut seběhlo tak kruciálního, že z důstojného aktu obsazení nejprestižnější trenérské pozice v zemi je bohapustá klauniáda? Byl to naschvál z obavy, že by favorit asociačního předsedy Petra Fouska (61) Hašek neprošel hlasováním, nebo někdo na Strahově v těch 19:02 »zapomněl«, že aby byla jeho volba možná, musí všech dvanáct členů sedět komplet v zasedačce sídla FAČR?

Minimálně tři tam totiž údajně sedět nemohli a vědělo se to! „Svoboda, Kristýn a Nezval se řádně, podle regulí svazu, omluvili. Ta schůze byla dělaná narychlo. Někteří členové měli svůj funkcionářský program a ani by nestíhali do Prahy dorazit,“ řekl Blesku strahovský zdroj. Pokud to tak fakt bylo, měl by autor Našich furiantů Stroupežnický námět na dílo Naši diletanti…