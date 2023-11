Omlouvá se i Coufal: Nejvyšší trest. Zklamal jsem i sám sebe!

Trio Jan Kuchta (26), Jakub Brabec (31) a Vladimír Coufal (31) před důležitou bitvou navštívilo olomoucký noční podnik, čímž se dostalo na pranýř. Nyní neposlušní fotbalisté postupně žehlí svůj přešlap »sypáním popele na hlavu«. Také poslední z hříšníků zpytuje svědomí a veřejně se kaje za svůj prohřešek proti interním pravidlům českého národního týmu…

Mezi vyřazenými hráči národního týmu byla jedna z jeho největších opor – Vladimír Coufal (31), obránce se 101 starty v anglické Premier League. Ačkoliv měl do této doby čistý štít a pyšnil se vizitkou velkého dříče, jeho renomé aférou Belmondo značně utrpělo u nás i na Ostrovech, kde působí v barvách West Hamu United od října 2020.

„Mám obrovskou radost, že česká reprezentace včera postoupila na Euro 2024. Všem, kdo se na tom podíleli, srdečně blahopřeji,“ gratuloval nejprve ostřílený Kladivář na svém Instagramu, přičemž svůj příběh opatřil fotografií v českém dresu a rozsáhlou omluvou pro všechny spoluhráče, trenéry a celý realizák.

„V sobotu jsem udělal obrovskou chybu, kterou si budu vyčítat až do konce života. Poprvé v životě jsem porušil vlastní zásady, ve které jsem celou kariéru věřil a striktně je dodržoval. Vím, že jsem byl dva dny před zápasem někde, kde jsem neměl co dělat. Vždycky jsem si zakládal na profesionalitě, což jsem teď porušil. Touhle hloupou chybou jsem se připravil o krásný zážitek s týmem, což postup na Euro bezesporu je. Pro všechny, kdo mě znají, tak ví, že tohle je pro mě trest nejvyšší,“ litoval zpětně Cuf. Ale čas již bohužel nevrátí…

„Strašně mě to trápí a budu s tím muset žít. Mrzí mě to o to víc, že jsem reprezentant a vzor pro mnoho dětí. To byla pro mě vždy čest, vážil jsem si toho a udělám všechno možné, aby tomu tak zase bylo v budoucnu. Lituji toho hlavně kvůli manželce, rodině, spoluhráčům, trenérům a dalším členům realizačního týmu v reprezentaci,“ omluvil se kolegům na dálku.

„Vím, že jsem zklamal mnoho lidí, na kterých mi záleží. To je pro mě ten nejhorší pocit. Vlastně jsem zklamal i sám sebe a své principy a životní cestu, po které už kráčím velice dlouho,“ žehral velezkušený pravý bek nad chvilkou slabosti, kterou si dost zavařil.

„Můžu slíbit, že udělám vše pro to, abych ztracenou důvěru získal zpátky, stejně jako důvěru fanoušků, kterých jsem si vždy vážil a jsou pro mě důležití. Zároveň vím, že se něco takového již nikdy nebude opakovat,“ ubezpečil Coufal. „Omlouvám se všem, které jsem zklamal,“ prosil ještě jednou o prominutí na samotný závěr svého popisku.

O jeho budoucnosti i o osudu ostatních vyřazených fotbalistů z národního týmu se pak rozhodne až po jmenování nového kouče, jak potvrdil sám předseda FAČR Petr Fousek (51). Zřejmě je tedy vše jen a pouze v rukou budoucího šéfa naší lavičky, na kterém stojí těžké rozhodnutí, zdali zkušené opory omilostní či nikoliv.

„Probíhá další sebereflexe těch hráčů. Nechci je tady přibíjet na kříž. Pro ně samotné to musel být těžký moment, že museli opustit mužstvo. Vyčkáme do okamžiku podepsání nového trenéra. Myslím, že jsou to dobří hráči. Uvidíme, co přinesou následující měsíce. Rozhodně k tomu nepřistupujeme tak, že bychom je hned navždy vyloučili z reprezentace," vyjádřil se Fousek ke zapeklité kauze pro ČTK.