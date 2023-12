Djokovič o rituálech Nadala: Vadilo mi všechno, co dělal

Vyrovnané duely mezi těmito hráči patří možná k tomu nejlepšímu, co světový tenis přinesl v uplynulých dvou dekádách. Čerstvý rozhovor Novaka Djokoviče otevřel letité téma »rutiny« odvěkého soupeře Rafaela Nadala. Svérázný Srb přiznal, jak moc ho to vytáčelo do běla!

Hvězdný Djoker neposkytuje interview příliš často. Když na to jednou za čas dojde, stojí to za to! Rozhovory bývají zpravidla velmi »šťavnaté« a plné všelijakých zajímavostí. Srb se činil i při nedávné návštěvě pořadu 60 minut. Rozebral několik aktuálních témat, přičemž oprášil některá další z minulosti. Došlo samozřejmě i na ožehavé souboje s Rafaelem Nadalem v rané éře kariéry. Přiznal zde, že ho španělská superstar nesmírně štvala.

„Vzpomínám si, jak jsem s ním hrál na Roland Garros. Naše skříňky byly blízko vedle sebe. Snažili jsme si dávat navzájem prostor, ovšem šatna nebyla velká. Víte, jak Nadal dělá ty skoky, než jde na kurt? V šatně dělá sprinty. Dokonce jsem slyšel, jakou hudbu poslouchá ve sluchátkách. Tohle všechno mě vadilo!“ sepsul Djokovič čtrnáctinásobného vítěze French Open za otravné a opakující se jednání.

„Tehdy jsem se cítil ustrašeně, ale také mě to motivovalo k tomu, abych ukázal, že jsem připraven bojovat," domnívá se současná světová jednička z Bělehradu, že mu prapodivné chování Nadala paradoxně prospělo. Proč však vše »nepřítomně« opakuje vícekrát po sobě?

Není to rutina, ale nemoc?

Bezesporu nejlepší antukář historie vždycky nazýval své kroky »rutinou«. Ovšem psychologové již dlouho upozorňují, že u něj existuje možnost rozvinutí vážné psychické poruchy. Doktor Christopher Mogan v roce 2014 vyjádřil obavu, že Nadal vykonává zvláštní rituály v důsledku obsedantně kompulzivní poruchy (zkráceně OCD). Mezi hlavní příznaky se řadí například neustálé kontrolování, nadměrný smysl pro hygienu a pořádek i patologické shromažďování věcí.

Zlehčování, zesměšňování nebo dokonce dehonestování bezduchého chování Rafaela Nadala na kurtu i v šatně tak rozhodně není na místě, pokud skutečně tímto problémem trpí. Sám doktor Mogan, který vede specializovanou ordinaci The Anxiety & OCD Clinic, však tenkrát přiznal, že nelze s jistotou potvrdit nemoc, aniž by mluvil s pacientem osobně. Jde tak pouze o jeho odbornou hypotézu, nikoliv o definitivní diagnózu. Navíc ani samotná existence pověr nebo rituálů nemusí nutně znamenat, že daný sportovec trpí OCD.