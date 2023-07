Český Rafa z Kynšperku nad Ohří. A další z pokolení báječných levaček

Mnoho soupeřek odchází ze zápasů s Vondroušovou otrávené. Stejně jako Karolína Muchová, finalistka nedávného Roland Garros, svým tenisem nápadně vystupuje z řady kolegyň, které stereotypně tlučou do míčů od základní čáry. Když čtyřiadvacetiletá Vondroušová zlepšila servis, od mala svou největší slabinu, dá se už říct, že umí všechno. A má ještě něco navíc…

Úderovou jistotu a krásný švihový tenis. Když napřahuje, nebojíte se, že zkazí. Cit pro hru. Trenéři oceňují, že automaticky volí správná řešení. Coby zdatná deblistka zvládá voleje.

Její levá ruka je na trávě tak účinná. Funguje servis - levácká zatáčka ven z kurtu. I čopovaný bekhend nezvyklou leváckou falší komplikuje sokyním život. Své o tom vědí Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Angelique Kerberová. To všechno včetně Vondroušové jsou levačky, které se za posledních 30 let dostaly do semifinále Wimbledonu. Čtyři z pěti se narodily v Česku.

Ani jedna nehrála tak jako Maky. Její nadstavba je v hravosti. Nejen na antuce miluje používat kraťasy. Objevuje, že na trávě z nich míč vyskočí tak nízko a blízko sítě, že z něj jde jen těžko něco zahrát. „Když mi dala stopbal, nevyhrála jsem za celý zápas ani bod,“ sakrovala poražená čtvrtfinalistka Jessica Pegulaová. Jak se to řekne ukrajinsky? Protože to samé si musela říkat i Svitolinová.

Pokud sokyně balón dostihne, přijde klasická akce: Pojď sem, kam jdeš? Vondroušová soupeřku přelobuje. Takhle kdysi trápil žákyni Markétu její první trenér Jan Fuchs na kurtech v Kynšperku nad Ohří. „To co teď hraje - stopbaly, čopy a loby – to všechno si musela protrpět se mnou. Občas už na mě hulákala: Já se na to vykašlu, mě už to nebaví. Ale já ji nešetřil. Nejdřív musela poznat, co to je za bolest, aby viděla, co to dělá na druhé straně, když to někomu hraje,“ líčil před lety kouč řečený Fugas.

Dnes jeho medicínu ochutnávají nejslavnější jména na Wimbledonu. Šikula Vondroušová je všechny odrovnala na cestě do finále.