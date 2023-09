Pochvala či urážka? Novak je posedlý a já byl příliš zraněný, řekl Nadal

Nadalovci a tábor uctívající srbského vládce Djokoviče se do sebe opět pustili. Stačil jediný výrok zraněného Rafaela Nadala a už zaznívají slova o neúctě a kyselém poraženém. Djokovič vyhrál na US Open čtyřiadvacátý grandslamový turnaj kariéry, čímž s největší pravděpodobností rozhodl historické dostihy o nejvíc titulů z akcí velké čtyřky. „Novak jimi byl posedlejší, kdyby je nevyhrál, byl by frustrovanější než já,“ prohlásil Mallorčan, šampion dvaadvaceti grandslamů, k nimž už žádný další přidat nemusí.

Poslední profesionální zápas svedl v půlce ledna, když zraněný ztroskotal ve 2. kole Australian Open. Od té doby se Rafael Nadal potýká se svým nejčastějším soupeřem – vlastním tělem. Problém velkého svalu bederního, jenž propojuje horní a spodní polovinu těla, ho drží mimo akci už devátý měsíc a v žebříčku se propadl až na 237. místo. Sedmatřicetiletý borec, který potřebuje hitovat dlouhé hodiny, aby se cítil komfortně, je dnes schopný trénovat s raketou jen třikrát týdně po čtyřicetiminutových dávkách. Zbytek se snaží dohnat v tělocvičně.

Nadal vstupoval do sezony a v grandslamových titulech vedl nad Novakem Djokovičem 22:21. Coby pouhý svědek mohl v příštích měsících sledovat, jak si Srb bere tři ze čtyř grandslamů a otáčí skóre na 24:22.

Když dal Nadal po dlouhé době ojedinělý rozhovor španělskému kanálu Moviestar Tennis, i na tenhle obrat přišla řeč. „Nemůžu z něj být frustrovaný z jednoduchého důvodu. Věřím, že jsem udělal vše v mých možnostech a silách, abych si vedl co nejlépe,“ prohlásil Mallorčan.

„S dvaadvaceti grandslamy je přeci nemožné být frustrovaný,“ podotkl moderátor.

„Samozřejmě, že to je možné. Například Novak je tituly posedlejší, prožívá věci intenzivněji než já. Byl by určitě frustrovanější, kdyby se mu to nepodařilo… A možná to je důvod, proč tolik dosáhl,“ odpověděl Nadal.

Neúcta, bekhendová pochvala, neumí prohrávat, začali se hned ozývat Djokovičovi věrní. Španěl je ještě víc postavil na špičky, když dodal: „Na okruhu jsem léta jeden z nejvíc pauzírujících hráčů. Vynechal jsem čtyři a půl sezony grandslamového tenisu. Ale i o tom je sport. Djokovič je úspěšnější i díky tomu, že mu jeho tělo dovolilo hrát víc než mně,“ podotkl Nadal, který nastoupil za kariéru k 67 grandslamům a vyhrál jich 22 (úspěšnost 32,8 procenta). O třináct turnajů velké čtyřky přišel vinou zranění, z dalších dvou odstoupil bez boje v jejich průběhu. To o rok mladší Djokovič absolvoval během své dráhy už 72 grandslamů (24 titulů, úspěšnost 33,3 procenta), vynechal pouze tři a z jednoho byl diskvalifikován.

Nadal si momentálně nedělá iluze, že by mohl být ještě Djokovičovi nebezpečným vyzyvatelem. Upíná se k polovině listopadu, kdy absolvuje testy zraněného bederního svalu, které mu ukážou, co smí dělat dál. Neopustila ho ani bolest levého chodidla, kterou způsobuje degenerativní onemocnění zvané Müller-Weissův syndrom, jímž trpí od dětství. „Některé dny skoro nedokážu vyjít doma schody, většinou se ale daří bolest kontrolovat. Kvůli noze jsem ale nepřestal hrát, problémem je bederní sval,“ ujistil.

Armáda jeho příznivců vyhlíží, kdy ho zase uvidí na kurtech. „Rád bych zase hrál a byl konkurenceschopný. Ale ať se lidé nenechají mást, nečekám, že se vrátím a vyhraju Austrálii nebo Roland Garros. Jsem si plně vědom toho, že v tomhle bodě mé kariéry je to hodně vzdálená představa. Neříkám ale, že nemožná, protože už jsme se tisíckrát přesvědčili, že ve sportu se věci mění velice rychle,“ dodal Nadal, jenž však nebyl konkurenceschopný již před svým lednovým zraněním a prohrál šest z posledních osmi zápasů.

Muž, jenž začátkem října oslaví s manželkou první narozeniny syna Rafaela juniora, už dříve označil rok 2024 za svůj poslední na ATP Tour. „Stoprocentně to tak bude, tak jsem si to naplánoval,“ prohlásil v rozhovoru, zároveň si však nechal otevřená vrátka: „Nevěřím na zázraky, ale kdyby se mé tělo během dlouhé pauzy natolik zlepšilo a já měl sílu i energii pokračovat… Říkám teď jednu věc, ale třeba udělám druhou,“ usmál se.

Zároveň však označil možnost odehrát poslední turnaj kariéry příští rok v létě v olympijské Paříži na kurtech Roland Garros za velice lákavou. Turnaj pod pěti kruhy má červeně zakroužkovaný i Djokovič, olympijské zlato je jediná velká trofej, která mu chybí…

Pokud vše půjde dobře, poměřování dvou tenisových titánů ještě úplně neskončilo.