Házenkářky budou hrát na MS o sedmé místo, finále Norsko - Francie

Francouzské házenkářky se radují z postupu do semifinále MS přes český tým • Profimedia.cz

České házenkářky na mistrovství světa na úvod play off o páté až osmé místo prohrály s favorizovaným Německem 26:32 a v neděli je čeká utkání o sedmou příčku. V něm nastoupí proti Černé Hoře, která dnes podlehla Nizozemsku 25:28. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla dnes v dánském Herningu od úvodu ztrácely. V poločase prohrávaly 12:14 a rozhodující manko nabraly krátce po změně stran. Národní tým podlehl Německu na velké akci počtvrté za sebou. Šest branek dala Markéta Jeřábková. Ve finále se utkají stejně jako na minulém MS Norsko a Francie. Norky porazily 29:28 gólem v poslední sekundě prodloužení Dánsko, Francouzky jasně 37:28 Švédsko.

Češky se na světovém šampionátu teprve podruhé od rozdělení federace dostaly mezi nejlepších osm celků. Ve čtvrtfinále v úterý prohrály s Francií a nyní bojují o překonání maxima, jímž je osmá příčka z roku 2017 ještě pod trenérem Janem Bašným. O víkendu se zároveň rozhodne o tom, s kterými soupeři si Češky zahrají dubnovou olympijskou kvalifikaci, kam prošly poprvé v samostatné historii.

„Pokud se chceme soustředit na negativa, můžeme říci, že to byl asi nejslabší výkon na šampionátu. Na druhou stranu jsme se tímhle zápasem zase něco naučili. Chyběly nám kilogramy. Potkali jsme velmi silný tým, ale kdybychom měli dostatek sil, také bychom předvedli dobrou házenou,“ řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

Jeho svěřenkyně se v zápase o 7. místo nepotkají s Nizozemkami, s nimiž vysoko prohrály v základní skupině. Černohorky v roce 2012 získaly stříbro na olympijských hrách a ovládly mistrovství Evropy. Vloni na kontinentálním šampionátu vybojovaly bronz. Týmy na sebe naposledy narazily v roce 2019 při play off světové kvalifikace a Češkám po domácím vítězství a venkovní porážce chyběl k postupu jeden gól.

„Naše hráčky jsou teď více unavené než smutné z prohry. Jsme pospolu už čtvrtým týdnem, holky nikdy tuhle situaci nepoznaly. Teď je na nás vytvořit energii, abychom ji dali do posledního zápasu,“ uvedl norský trenér, který poprvé vede český tým na velké akci.

O páté zlato z MS si zahrají v neděli úřadující šampionky Norky. Ačkoli v dramatickém semifinále prohrávaly až o šest branek, na konci prodloužení je poslala do finále Henny Reistadová. Olympijské vítězky z Francie proti Švédsku měly zápas od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly.

Dahlovy svěřenkyně se po čtvrtfinále v norském Trondheimu znovu vrátily do Dánska, kde odehrály základní a osmifinálovou skupinu. Na rozdíl od Frederikshavnu se ale tentokrát představily v Herningu. Hala pro 15 tisíc diváků zela prázdnotou, do hlediště na úvodní dnešní zápas dorazilo jen 445 diváků.

Kvůli nemoci chyběla Kovářová a po zranění Kordovské z úvodu šampionátu měl český tým pro utkání k dispozici nezvykle jen 15 hráček. Dahlův výběr sice vstřelil první branku, pak už ale ani jednou nevedl. Němky brzy zaznamenaly sérii čtyř gólů a ze stavu 3:2 ve 12. minutě odskočily na 7:2.

Dahl zareagoval oddychovým časem a střelecký výpadek českého týmu trvající šest minut pak zastavila Jeřábková. Do poločasu se povedlo manko stáhnout, těsně před pauzou snížil na 12:13 a do šaten šel s dvoubrankovou ztrátou.

Brzy po změně stran přišly klíčové chvíle. Němky, které ve čtvrtfinále podlehly Švédsku, zaznamenaly první čtyři góly druhé půle a získaly rozhodující náskok 18:12. Češky se ještě jednou dokázaly přiblížit na čtyři branky, ale na větší zdramatizování už neměly síly.

„Souhlasím, že jsme ztratili zápas na začátku druhého poločasu. Když hrajeme tyhle zápasy s těmi soupeři na top úrovni, máme nevýhodu v tom, že jsme méně zkušeným a méně silově vybaveným týmem. Nežertuji, když říkám, že je to na hřišti kilogram proti kilogramu. Musíme ještě tvrději trénovat v posilovně,“ řekl Dahl.

„Naše opory odehrály většinu času ve všech zápasech, jiné týmy mohou poslat na hřiště další hráčky. My musíme hrát do jejich vysílení. Ale to je taky proces učení. Abychom vytvořili další hráčky, které si budou věřit, že mohou naskočit a s týmem zvítězit,“ dodal.

Německo navázalo na předešlé tři výhry ve vzájemných duelech na velkých akcích. Zvítězilo předloni na minulém šampionátu, na MS v roce 2013 i na Euru před pěti lety. Češky na turnaji potřetí za sebou prohrály, jejich nejlepší střelkyně Jeřábkové si aspoň pojistila vedení v tabulce kanonýrek.

Mistrovství světa házenkářek v Herningu (Dánsko) - play off o 5. - 8. místo:

Německo - Česko 32:26 (14:12)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková 1, Šustáčková 1, Desortová 1, Stellnerová, Kuxová 4, J. Franková, A. Franková, Dresslerová 2, Zachová 4, Jeřábková 6/1, Malá 4, Jestříbková, Cholevová 3/1.

Nejvíce branek Německa: Leuchterová 6. Rozhodčí: Garcíaová, Paolantoniová (obě Arg.). Sedmimetrové hody: 1/0 - 3/2. Vyloučení: 6:3. Diváci: 445.

Nizozemsko - Černá Hora 28:25 (14:13).

Semifinále:

Norsko - Dánsko 29:28 po prodl. (23:23, 9:14), Francie - Švédsko 37:28 (19:11).