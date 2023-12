Plíšková provokovala u bazénu: To je ale dřina!

Bez práce nejsou koláče? Přesně tak, a ví to i tenisová ranařka Karolína Plíšková (31). Ve španělském Tenerife piluje od rána do večera fyzičku, driluje údery, ale když se jí vyloupne kousek toho slastného volna, hned ví, co s ním. Navlékne bikiny a šup k bazénu!