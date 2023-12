Bývalá partnerka Jankta v šoku: Někdo se jí dobýval domů!

Tohle bývalé partnerce fotbalisty Jakuba Jankta na pocitu bezpečí nepřidá! Půvabná brunetka Markéta Ottomanská, která má s bývalým hráčem Sparty malého syna Davídka, na sociálních sítích sdílela děsivou zkušenost. V pátek se jí za bílého dne nějaká existence pokusila dostat do domu!

Markéta na sociálních sítích dříve otevřeně mluvila o tom, že ve svém životě zažila mnoho útrap. Po návratu do Česka se ale s chutí vrhla do změn, vytvořila si svůj domov a otevřela si obchůdek. Pocit bezpečného prostředí ale v pátek kdosi drsně naboural. Na sociálních sítích Ottomanská sdílela s fanoušky dost děsivou zkušenost.

„To si takhle při pátečku za bílého dne nějací fajn lidi řeknou: Pojďme navštívit někoho jiného u něj doma, když tam není,“ napsala k obrázku poškozených dveří. Evidentně se ale dotyční dovnitř dobývali neúspěšně.

„Podle mě, kdyby ty dveře otevřeli, řekli by si, že už u nás asi někdo byl,“ dodala Markéta, která se navzdory situaci snažila zůstat nad věcí. „Nestíhám nic,“ přiznala maminka malého dítěte, která teď kromě tradičních vánočních starostí musela řešit i tuto nepříjemnost. „Ale moc fajn pocit,“ komentovala na závěr nakonec ironicky.

Syn jako svědek házení židlí?

Její bývalý partner Jakub Jankto mezitím našel nový domov na Sardinii, kde v Serii A hraje za Cagliari. Itálie ostatně bývala domovem i pro Markétu a malého Davídka v době, kdy ještě s fotbalistou tvořili rodinu. Moc příjemné vzpomínky si ale z této země neodvezli. Ottomanská nedávno přiznala, že chlapečkovi prý v hlavě utkvěly dost smutné zážitky...

„Maminko, pamatuješ, jak jsme bydleli v Itálii? No, jak po tobě tatínek házel židle,“ tlumočila brunetka údajná slova svého dítěte vzpomínajícího na dobu Janktova předchozího angažmá v italské Serii A, kde působil až do roku 2021. „To si pamatuješ?“ zděsila se Markéta. Jankto sice přiznal, že do dokonalosti má vztah s maminkou jeho syna daleko, ale věci viděl jinak...