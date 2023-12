TOP 5 bizárů v Anglii: neexistující ofsajd nebo podivná (ne)výhoda

Česká zkušenost: V únoru 2021 hostil v ligové dohrávce Jablonec-Slovácko (0:3). V 55. minutě sudí Petr Hocek ukázal po konzultaci s videorozhodčím červenou kartu Vladimiru Jovovičovi za ostrý faul na Jana Klimenta. Jenže chvilku předtím Černohorce poslal nedovoleně na trávník na jablonecké polovině hostující obránce Šimko a hlavní arbitr ponechal Jablonci výhodu. „Co je tohle za výhodu? Jiné by bylo, kdyby to bylo na soupeřově půlce směrem k jeho bráně,“ čertil se Petr Rada, kouč Jablonce.

Co se stalo: Erlinga Haalanda fauloval v závěru nastavení za stavu 3:3 při přechodu do útoku Emerson. Norský kanonýr se však okamžitě zvedl z trávníku a vyslal pasem za obranu do sóla Jacka Grealishe. Hlavní rozhodčí Simon Hooper nejprve chtěl zapískat nedovolený zákrok, poté paží ukázal, že ponechává výhodu, ovšem sotva Grealish převzal míč, zastavil jeho nájezd píšťalkou.

Reakce odpovědných: Utkání se neopakovalo. Šéfové sudích vydali prohlášení: „PGMOL bere na vědomí, že během prvního poločasu došlo k významné lidské chybě. Jednalo se o jasnou a zřetelnou věcnou chybu a měla následovat náprava prostřednictvím videorozhodčího, který však nezasáhl.“ PGMOL na základě žádosti Liverpoolu a obrovského mediálního tlaku zveřejnil o čtyři dny později audio i obrazový záznam komunikace mezi rozhodčími na hřišti a u videa. Z něj vyplývá, že člověk u VAR si nevšiml zdviženého praporku, gól považoval za regulérní a měl za to, že zkoumá případný ofsajd. Tudíž stručně zahlásil: Nic neměnit. Když zjistil svůj omyl, hra už pokračovala a nešlo vzít verdikt zpět. V důsledku absurdního komunikačního mišmaše PGMOL od 7. října změnil protokol VAR, aby se obě strany opakovaně ujistily, co přezkoumávají.

Co se stalo: Tragikomická příhoda se odehrála ve 34. minutě. Za stavu 0:0 otevřel skóre zápasu Luis Díaz po pasu za obrannou linii kohoutů. Asistent rozhodčího Simona Hoopera však ihned zvedl praporek. Kontrola videorozhodčím, při které nebyla na obrazovce vidět grafika kalibrované čáry, jež by střelce gólu z postavení mimo hru definitivně usvědčila, se uskutečnila v mžiku. A Díazova branka nebyla uznána. Nikdo na stadionu ani u obrazovek nechápal proč. I pouhé oko příznivce poznalo, že Díaz nemohl být v postavení mimo hru. Tottenham nakonec zvítězil zásluhou vlastní branky Matipa z 97. minuty. Liverpool dohrával bez dvou vyloučených. „Nejspravedlivější nápravou školácké minely rozhodčích by mělo být opakování zápasu,“ pravil Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu.

Česká zkušenost: Přihodila se v opačném gardu. V dubnu 2019 Slavia remizovala se Spartou 1:1. Gólman Florin Nita fauloval Josefa Hušbauera, rozhodčí Karel Hrubeš správně odpískal penaltu. Jenže VAR Pavel Franěk ho pozval k monitoru a nabídl mu špatné záběry, ze kterých to vypadalo, že o faul nešlo. A hlavní penaltu odvolal. „To se nám ještě nestalo. Bylo to poprvé, co VAR dodal špatné záběry,“ prohlásil tehdejší místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek.

Reakce odpovědných: PGMOL se omluvil, manažer Jon Moss ihned po utkání označil přehlédnutí penalty za nepochopitelné rozhodnutí. Howard Webb, šéf PGMOL, uvedl v pořadu Match Officials: Mic'd Up, kde fanouškům objasňuje kontroverzní momenty: „Rozhodčí měl jít k obrazovce. Jsem přesvědčen, že by po zhlédnutí záběrů nařídil penaltu.“ Tresty pro rozhodčí se v Anglii oficiálně nezveřejňují, nicméně podle Sky Sports PGMOL vyřadil Hoopera a oba asistenty u videa z nominace na následující ligové kolo.

Tohle že je červená?!

19. srpna 2023 Liverpool-Bournemouth 3:1

Co se stalo: Domácí favorit vedl 2:1, ale cestu k vítězství zkomplikovala 58. minuta. Alexis Mac Allister, letní posila, šel do čelného souboje s Ryanem Christiem. Ten byl u balonu o fous dřív. Noha argentinského záložníka byla vysoko, podrážkou zasáhl vnitřní kotník a lýtko protivníka, ovšem nebyl v tom úmysl a nešlo o přehnanou agresivitu. Takových střetů nabízí každý zápas řadu, ale sudí Thomas Bramall vytáhl na Mac Allistera červenou kartu. A ani prozkoumání VAR nevedlo ke změně na žluté napomenutí. Jürgen Klopp, trenér Liverpoolu, pak láteřil: „Stoprocentně chápu, jak to v tu chvíli vypadá pro rozhodčího, ale když to vidíte zpětně, zjistíte, že je to vnitřní strana nohy bez intenzity. Už jsme viděli tvrdší zákroky, po kterých nebyly udělené červené karty. Kdyby řekl, že to byla žlutá, VAR by to nezměnil na červenou kartu.“ FC Liverpool na adresu vedení Premier League okamžitě podal žádost o přehodnocení Argentincova přestupku.

Reakce odpovědných: Nezávislá regulační komise Anglické fotbalové asociace uznala, že červená karta byla neoprávněná, a zrušila Mac Allisterův třízápasový distanc. PGMOL nic nekomentoval.

Česká zkušenost: Opačná. V listopadu 2022 se na Letné hraje šlágr mezi Spartou a Plzní. Ze vzduchu padá vysoký míč, k hlavičkovému souboji se chystají domácí stoper Asger Sörensen a viktorián Tomáš Chorý. Druhý se však víc než o balon stará o soupeře a úmyslně ho trefuje hlavou. Sudí na hřišti to nevidí, to samé však platí i pro VAR Pavla Fraňka. „Ve voze jsem nevyhodnotil, že by se jednalo o úmysl,“ vysvětlil. Komise rozhodčích pak jednoznačně řekla, že mělo přijít vyloučení, a Fraňkovi pozastavila delegace. Zpětné změny disciplinárních trestů na základě videozáznamu se v tuzemsku nedělají.