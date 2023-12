Brankář PSG Rico o měsíci v kómatu: Shodil 20 kilo

Po pádu z koně, který ho navíc kopl do hlavy, bojoval o život. Brankář Sergio Rico (30) strávil 26 dní v umělém spánku a teď poprvé promluvil o utrpení po probuzení.

Španělský gólman PSG se aktuálně snaží vrátit k milovanému sportu. Ještě v létě to přitom vypadalo, že bude mít dost starostí, aby vůbec žil bez omezení.

Nemluvil

„V nemocnici jsem zhubl skoro 20 kilo. Měl jsem 92 a spadl jsem na 73. Teď mi do původní váhy chybí pět kilo, a kdyby to bylo na mně, už bych trénoval. Lékaři ale chtějí, ať to ještě nepřeháním,“ prozradil Rico. Brutální úbytek váhy nebyl zdaleka jediný problém, s nímž se musel vypořádat. „Když mě probudili, bylo obtížné mluvit,“ řekl brankář, po jehož boku věrně dlela manželka Alba. „Nikdy jí nepřestanu být vděčný za to, jak se o mě starala,“ dodal.

Kdyby kůň Rica kopl o půl centimetru vedle, podle doktorů by nepřežil.