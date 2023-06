Příznivé zprávy pro PSG: Brankář Sergio Rico se již probral z kómatu

Konečně dorazily dobré zprávy ze španělské nemocnice Virgen del Rocío v Seville! Zde totiž ležel v posledních týdnech gólman Sergio Rico, který po pádu z koně utrpěl velmi těžká zranění. Nyní se probudil z kómatu a jeho nešťastná nehoda se zřejmě obešla bez následků.

Španělský brankář Sergio Rico si vyrazil na projížďku na koni v okolí města El Rocía nedaleko Huelvy, jenže se vážně zranil. Tento incident se odehrál 28. května, tedy pouhý den poté, co byl náhradní gólman na lavičce při remíze 1:1 ve Štrasburku, díky které si jeho klub pojistil francouzský titul s pořadovým číslem 11.

Rico tehdy ošklivě spadl z koně, silně se udeřil do hlavy a ještě prý smolně schytal kopanec do krku od zvířete, na kterém jel. Následně byl letecky převezen do nemocnice, kde ho lékaři uvedli do umělého spánku. Bojoval zde o svůj holý život, jeho stav byl velice vážný.

Nyní konečně přišly pozitivní zprávy! Lékaři ubrali sedativa a dosáhli kýženého úspěchu. Rico se konečně probudil, reaguje na podněty a zdárně komunikuje se svým okolím, i když jen pomocí gest. Po předlouhé tracheální intubaci ještě nejsou hlasivky fotbalisty v úplném pořádku, v následujících dnech by se však mělo dostavit zlepšení.

Tyto informace potvrdila manželka brankáře, která promluvila o jeho současném stavu. „Pořád jsme ještě v nemocnici, ale děláme malé krůčky kupředu a vidíme světlo. Od začátku jsem věděla, že to zvládneme, ale na vše musíme jít postupně. Musíme být trpěliví," řekla opatrně Alba Silvová. Na závěr však přiznala, že je za tento pokrok šťastná. Rovněž nezapomněla poděkovat celému lékařskému týmu za péči o jejího manžela.

Devětadvacetiletý fotbalista je odchovancem španělské Sevilly, se kterou hned třikrát získal trofej za triumf v Evropské lize. Po angažmá v londýnském Fulhamu se stěhoval do Francie, kde působí od září 2019 v pařížském velkoklubu. S týmem Les Rouge-et-Bleu Les Parisiens slavil tři francouzské tituly i mnoho dalších týmových úspěchů, včetně zisku domácího a ligového poháru. Půl sezóny ještě strávil také na hostování v týmu RCD Mallorca, kde odchytal 15 duelů.

Sergio Rico byl rovněž součástí španělské reprezentace na Euru 2016, žádný start si ale na šampionátu ve Francii nepřipsal. Přesto si jednou vyzkoušel, jaký je to pocit navléknout dres národního týmu i v zápase, kdy se podíval na 16 minut do branky v přátelském klání proti Jižní Koreji.