Hrozivé selhání norského biatlonisty Laegreida: Střelil sedačku

Na pokoji si jako tisíckrát předtím cvičně střílel »nasucho«. Jenomže tentokrát udělal chybu, která mohla skončit tragédií. Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid (26) v malorážce zapomněl náboj a doopravdy vypálil!

Mohou strávit hodiny na střelnici a doopravdy střílet, nebo střelbu trénovat »sušením« a bez nábojů střílet do zdi. Právě to pomohlo Markétě Davidové, ta se po protrápeném začátku sezony pomalu zvedá. „Střelbě jsme se tu hodně věnovali. Každý den jsem sušila,“ vyprávěla, co jí pomohlo zpět na nohy. Průšvih nastává, když to biatlonisté zkombinují, jako právě Laegreid.

Kaje se

Norský pětinásobný mistr světa zapomněl ve zbrani náboj a v hotelu ho vystřelil. „Rána šla do sedačky a nikdo nebyl zraněný. Nikdy se to nemělo stát, přijímám za to plnou odpovědnost,“ kál se Laegreid. „Hluboce se omlouvám celé biatlonové rodině, mým týmovým kolegům a majiteli hotelu za to, co se stalo. Toto je brutální připomínka pro mě a pro všechny biatlonisty, jak důležité jsou všechny bezpečnostní zásady,“ dodal.

Vše se událo už před pátečními sprinty, Norové později chybu sami přiznali. Laegreida vyšetřuje švýcarská policie a biatlonová federace mu zakázala start v nedělním závodě s hromadným startem.