Davidová se pomalu vrací do střelecké pohody: Snad vím, kde byl problém

Už ve čtvrtečním sprintu byl znát rozdíl a v sobotním stíhacím závodu to Markéta Davidová jen potvrdila. Na střelnici se její výkony hodně zlepšují. „Doufám, že jsem přišla na to, co bylo za problém,“ hlásila už s daleko větším optimismem než před týdnem v Hochfilzenu česká jednička. Čtyřpoložkový závod se jí podařil pouze s jednou chybou, což ji posunulo na deváté místo. Naopak Tereza Voborníková z této příčky po sprintu klesla na dvacátou. Nejlepším mužem byl Michal Krčmář na 26. místě.

Dívat se na rozhovory s Markétou Davidovou před týdnem v Hochfilzenu a nyní v Lenzerheide ve Švýcarsku, to je velký rozdíl. Zatímco v Rakousku byla až zoufalá, teď už z ní čiší o dost víc optimismu. Důvod je prostý – zlepšená střelba, která ji v minulých závodech dost brzdila a také znepokojovala.

Ve čtvrtečním sprintu ještě na každé ze dvou střeleckých položek jednou minula, v sobotu ve stíhacím závodu už to bylo pouze jednou na druhé ze čtyř střeleb, ostatní byly čisté.

I díky tomu se ve výsledkové listině stíhačky vyhoupla z výchozího 18. místa na deváté.

„Jsem spokojená se střelbou. Bylo to asi trošku pomalejší, před první položkou vestoje jsem si musela před první ránou párkrát dýchnout, protože jsem cítila, že to není ono. Ale jsem ráda, že jsem to takhle vyhodnotila a že to pak padalo,“ pochvalovala si česká jednička v rozhovoru pro ČT sport. Mimochodem první stojka jí zabrala 30,4 sekundy, ostatní položky byly rychlejší.

Oproti prvním dvěma kolům Světového poháru je to značný posun. V Hochfilzenu ještě hlásila: „Já už nevím, co tam mám dělat jinak, fakt nevím.“ Teď se ale zdá, že na to společně s koučem Egilem Gjellandem při trénincích ve švýcarském Lenzerheide přišli.

„Doufám, že se střelbou jsem přišla na to, co bylo za problém a že se to pokusím nějak, neříkám, že udržet, protože dávat nuly není jednoduché, ale aspoň se nějak držet na téhle vlně,“ přála si Davidová.

Také běžecké podmínky se jí líbily. Celkový běžecký čas měla jedenáctý, držela se na přibližně stejné úrovni jako Julia Simonová, Ingrid Tandrevoldová a podobně.

„Dneska to byl úplně jiný závod s tím sněhem, než byl sprint. Bylo to hezké lyžování.“

Zcela opačné pocity měla po závodě Tereza Voborníková, která do stíhačky startovala z deváté pozice. Ještě před startem se cítila dobře. „Fyzicky jsem se cítila úplně nejlíp, i při rozjíždění mi to přišlo skvělý. Akorát, asi bych o tom neměla mluvit, ale z lyží jsem teď…,“ raději nedokončila myšlenku se slovy, že to nebude komentovat.

V případě třiadvacetileté závodnice to ale tentokrát nebylo dobré hlavně na střelnici, kde ve sprintu nulovala. Teď si připsala čtyři chyby a šoupla se na 20. místo.

Jessica Jislová musela jet pouze jedno trestné kolo, ale na trati jí to nechutnalo a dojela ještě za Voborníkovou 23. „Dneska jsem si to musela opravdu vystřílet, protože na lyžích to až tak nešlo,“ prohlásila Jislová.

Z českých mužů skončil nejlépe Michal Krčmář, který si ale oproti sprintu o jednu příčku pohoršil a dojel na 26. místě. Stejně jako Voborníková měl na svém kontě čtyři trestná kola.

„Asi všichni vidí, že je to pořád dokola, jedničky. Když to vezmu v průměru jedna chyba na položku. Zůstal jsem skoro na stejném místě. Ale jdeme dál, musím to zkoušet prolomit,“ konstatoval Krčmář.

Stejnou střeleckou bilanci si připsal i Jakub Štvrtecký, který dojel 35., o jedno místo za ním skončil Jonáš Mareček se dvěma chybami.

„Na střelnici to hodnotím celkem pozitivně, na trati nikoliv. Jednak moje forma, a druhak takové průměrné lyže,“ prohlásil Štvrtecký.

Ženský závod ovládla Justine Braisazová-Bouchetová před krajankou Julií Simonovou, třetí byla Norka Marit Skoganová. Mužům vládl Johannes Thingnes Bö, který i se třemi chybami při střelbě zvítězil o téměř 25 sekund před krajanem Endrem Stroemsheimem, třetí byl další Nor Sturla Holm Laegreid. Johannes Bö díky této výhře vysvlékl svého bratra Tarjeie ze žlutého dresu lídra celkového pořadí.