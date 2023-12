Krčmář zajel nejlépe v sezoně, skončil osmý. Češky chybovaly na střelnici

Biatlonista Michal Krčmář skončil osmý v závodě s hromadným startem v Lenzerheide. Je to jeho nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, poprvé se dostal do první desítky. Podobně jako v sobotním stíhacím závodě obsadili stupně vítězů Norové, vyhrál Johannes Thingnes Bö. Mezi ženami Markéta Davidová obsadila se čtyřmi chybami patnácté místo. Stejnou střeleckou bilanci měly i další české reprezentantky. Tereza Voborníková z toho vytěžila osmnáctou příčku, Jessica Jislová byla šestadvacátá. Neporazitelnost v Lenzerheide udržela Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová a ujala se vedení v SP.

Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář se opíral o výbornou střelbu. Minul jen při druhé položce, kdy vleže netrefil poslední ránu. „To mě mrzí. Sjel mi prst při přebíjení, musel jsem ji odložit, dostal jsem se z rytmu a trochu jsem ji předržel,“ řekl České televizi.

Kvůli tomu se průběžně propadl do poloviny druhé desítky, ale pak předvedl dvě nuly vestoje a z poslední střelby odjížděl jako sedmý. V závěrečném běžeckém okruhu první desítku uhájil, předstihl ho jen ve finiši Němec David Zobel. „V masáku poslední kolo je vždycky maso, tak člověk jede hlava, nehlava. Skvělé, super, jsem fakt spokojený a těším se na tu vánoční pauzu mnohem víc,“ pochvaloval si Krčmář.

Jedna chyba je pro něj nejlepším střeleckým výsledkem v individuálním závodě v tomto ročníku SP. Díky tomu vylepšil své sezonní maximum, kterým dosud byla 14. příčka z vytrvalostního závodu v Östersundu. „Jsem rád, že jsem potvrdil, že pokud trefím nuly, tak se mohu vepředu pohybovat. Teď jsem si to dokázal. Cítím, že na to mám,“ dodal Krčmář. Jen trochu litoval, že ve sjezdech byl pomalejší než jeho konkurenti. „Rozhodně jsme nepromazali, ale kdyby byly lyže takové jako ve sprintu, tak to mohlo být ještě veselejší,“ dodal.

Obhájce triumfu v SP Bö musel na dvě trestná kola, ale na poslední položce jako jediný z vedoucí čtveřice Norů neminul. Druhý doběhl Johannes Dale-Skjevdal, třetí byl Tarjei Bö. Další Nor Sturla Holm Laegreid na start nesměl, protože při nácviku práce se zbraní na pokoji omylem vystřelil.

Češky brzdila střelba

Davidová si počínala výborně v prvním běžeckém kole, kdy se probila ze zadních pozic na startu až do vedoucí skupiny. Pak ale dvakrát minula a propadla se na 26. příčku. „Dvojka je moc, když se hodně nulovalo vleže,“ uvedla. Postupně se posouvala dopředu, i když jedinou nulu zaznamenala na první položce vestoje. „Cítila jsem se před závodem strašně, ale v tom závodě jsem měla pocit, že to ještě zvládám ubojovat,“ komentovala svůj výkon na trati.

Po devátém místě ve stíhačce je patnáctá pozice jejím druhým nejlepším výsledkem v sezoně. Po trápení v Östersundu a Hochfilzenu se ve švýcarském středisku pokaždé dostala do první dvacítky. A před Vánoci postupně získala jistotu ve střelbě, s níž se v úvodu sezony hodně potýkala. „Asi nebudu střílet samé nuly, ale pocity jsou lepší. Pokusím se na tom stavět, musela jsem udělat krok zpátky,“ dodala.

Braisazová-Bouchetová byla na střelnici stoprocentní a v cíli uhájila náskok 5,5 sekundy před Elvirou Öbergovou, která musela na dvě trestná kola.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. J. T. Bö 35:00,1 (2 tr. okruhy), 2. Dale-Skjevdal -14,6 (1), 3. T. Bö (všichni Nor.) -21,8 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -43,5 (3), 5. Christiansen -49,8 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -51,1 (3), ...8. Krčmář (ČR) -58,2 (1).

Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 484, 2. T. Bö 411, 3. Dale-Skjevdal 366, 4. Strömsheim 317, 5. Laegreid (oba Nor.) 301, 6. Nawrath (Něm.) 300, ...21. Krčmář 151, 44. Mareček 25, 51. Štvrtecký 17, 54. Václavík 15, 65. Karlík (všichni ČR) 5.

Ženy (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 36:04,6 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová -5,5 (2), 3. H. Öbergová (obě Švéd.) -10,6 (2), 4. Vittozziová (It.) -29,1 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -29,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -43,1 (3), ...15. Davidová -1:52,8 (4), 18. Voborníková -2:04,4 (4), 26. Jislová (všechny ČR) -3:34,7 (4).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Braisazová-Bouchetová 427, 2. Tandrevoldová 417, 3. E. Öbergová 393, 4. Vittozziová 386, 5. Preussová (Něm.) 322, 6. Simonová 317, ...18. Voborníková 142, 23. Davidová 113, 25. Jislová 106, 47. Charvátová (ČR) 42.