Šok slovenského gólmana Dúbravky: Útok fanouška přímo na hřišti!

Fandi, ale zůstaň člověkem. Slova, která by si měl vzít nejeden sportovní fanoušek k srdci. Jako třeba v případě příznivce Chelsea, který se během pohárového utkání vrhl z tribun přímo na slovenského brankáře Newcastlu Martina Dúbravku (34)! O výtržníka se už začala zajímat policie.

Londýnská policie a klub Chelsea začaly podle BBC vyšetřovat úterní incident ze stadionu Stamford Bridge, kde fanoušek domácího týmu napadl brankáře Newcastlu Martina Dúbravku. Událost ze čtvrtfinálového utkání Ligového poháru odsoudil i trenér Chelsea Mauricio Pochettino.

Fanoušek Chelsea pronikl na trávník zpoza Dúbravkovy branky krátce poté, co útočník Chelsea Mychajlo Mudryk (22) vyrovnal v nastaveném čase na 1:1. Slavící muž se vysmekl pořadateli, do slovenského gólmana vrazil hrudí a poté běžel zpět na tribunu. Zatčen nebyl. Londýnský tým v penaltovém rozstřelu dokonal obrat a postoupil do semifinále.

„Jsem z toho zklamaný. Fanoušci musejí být s těmito věcmi opatrní, protože je to nebezpečné pro hráče. Nesouhlasím s tím, aby se něco takového dělo tady na Stamford Bridge ani na jiných stadionech v Evropě nebo ve světě," uvedl trenér Chelsea Pochettino.

Dúbravka se dostal do branky poté, co si brankářská jednička Newcastlu Nick Pope začátkem prosince poranila rameno. Bývalý gólman Liberce a pražské Sparty odchytal posledních pět utkání United.