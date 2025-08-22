Potter nejohroženějším mužem v Anglii. Kouč West Hamu čelí kritice, teď ho čeká Chelsea
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Měl přinést moderní fotbal a novou éru West Hamu. Jenže po drtivé porážce 0:3 na hřišti nováčka ze Sunderlandu čelí Graham Potter ostré kritice a spekulacím o vyhazovu. Slabé přestupy, ztráta klíčového hráče i těžký los mohou z jeho angažmá udělat rychlý neúspěch.
Graham Potter měl po odchodu Davida Moyese nastartovat novou éru West Hamu. Vdechnout dělnické duši Hammers modernější fotbal, jasnou identitu a výsledky, které by klub vrátily do horní poloviny tabulky, ne-li do boje o poháry. Představte si filozofickou rekonstrukci herního stylu Brightonu, kde anglický kouč dříve úspěšně působil.
Na jaře to ovšem týmu pod jeho vedením drhlo a nyní po úvodní porážce 0:3 na hřišti nováčka ze Sunderlandu už ostrovní bookmakeři sázejí, že by mohl získat ono nechtěné prvenství a stát se trenérem, který v této sezoně Premier League schytá nejrychlejší vyhazov.
Jasná porážka na Stadium of Light nebyla zdaleka jen o špatném výsledku, který se zrodil kvůli katastrofální druhé půli z pohledu hostí. Jednalo se o dokonalé déjà vu z jarní ligové fáze. Hráči West Hamu měli sice 63 % času míč na kopačkách, jenže z toho vytěžili pouhé čtyři střely na branku a xG v hodnotě 0,56.
Fanoušci se tak stali svědky něčeho, co je frustrovalo už prakticky kompletní jaro – zpomalené kombinace, žádná energie a minimum šancí. A s tím se v Premier League nedá dlouhodobě přežít. Bez ohledu na nedávné úspěchy, startovní čára anglické elitní soutěže nekompromisně obnaží všechny nepřipravené.
Situaci umocňuje letní odchod Mohammeda Kuduse. Ghanský reprezentant patřil mezi motory celého týmu. Klasický ofenzivní talisman. Nejvíc driblinků, nejvíc průniků, nejvíc akcí vedoucích ke střele – všechno šlo přes něj, pakliže se dobře vyspal. Po jeho přestupu do Tottenhamu nemá West Ham v současnosti nikoho výrazného, kdo by to vzal na sebe, aby přenesl míč přes půlku hřiště a rozhýbal hru. Jarrod Bowen je výborný zakončovatel, ale z podstaty svého životního prostoru kolem hrotové pozice potřebuje podporu z hloubi pole.
West Ham v létě kdovíjak neposílil a nenavázal na dřívější přestupová okna, ve kterých vedení Hammers nešetřilo. Brankář Mads Hermansen v Sunderlandu diváky neoslnil, to Malick Diouf si vedl skvěle v přípravě a v první půli byl blízko k premiérové trefě. Jenže i jeho snažení nakonec spíš zapadlo do kladivářského průměru.
Z ponuré nálady aktuálně nepomáhá ani pohled na nepříjemný los: v pátek večer přijede Chelsea, pak Hammers cestují do Nottinghamu, následují náročná derby s Tottenhamem a Crystal Palace. Série porážek se jeví jako čím dál tím pravděpodobnější scénář a tlak na Pottera se přirozeně stupňuje. Nejde jen o výsledky, West Ham hlavně stále nepůsobí jako tým s jasnou identitou. A to v poslední době zlomilo vaz nejednomu manažerovi.
Zdá se, že klubový management kádru věří, trenérská rošáda je v takové situaci patrně tím nejjednodušším a leckdy i nejfunkčnějším řešením. Potter na tiskovkách často skloňuje význam trpělivosti a sounáležitosti, jenže v téhle lize plyne čas závratnou rychlostí a onu trpělivost majitelé ztrácí o něco dříve, než by leckdy bylo bývalo zdrávo. Všichni tu chtějí výsledky, ideálně hned. A pokud West Ham rychle nezačne aspoň sbírat body, Graham Potter se klidně může brzy stát prvním trenérem nové sezony, který dostane padáka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|8
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Chelsea
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17
Brentford
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
West Ham
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|20
Wolves
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup