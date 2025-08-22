Jiříčkův perný rok plný zranění: Měl jsem překážky. Pomáhají mu i tréninky s hráči z NHL
Každý má vstupní podmínky jiné. A s českým obráncem a ohromným talentem Adamem Jiříčkem se osud v posledních dvou letech nemazal. Na draft NHL mířil jako hráč, který půlroku nenazul brusle. Pauza vinou zpřetrhaných vazů v koleni a poškozeného menisku se nakonec protáhla na více než devět měsíců. „Když jsem se do toho pomalu dostával, přišlo další zranění, takže nic moc,“ vzpomenul devatenáctiletý bek pro deník Sport a web iSport po tréninku s českými reprezentanty ze zámoří.
Smí si odškrtnout důležité milníky. Adam Jiříček se znovu vrátil na led, což byl první předpoklad pro restart potenciálně výtečné kariéry. A pak taky splněný cíl v podobě premiérové sezony v zámořské juniorce, byť tato zkušenost nakonec čítala jen 27 duelů, sám plzeňský rodák určitě z hlediska herní praxe mířil výš.
Majitel dvou bronzů z mistrovství světa do 20 let bere věci, jak jsou. Při prvním oťukávání se zámořským stylem zvládl navzdory náročnému comebacku 12 bodů (4+8). Ale hlavně zjistil, že mu hokej na užším kluzišti sedí, což nebývá nutně pravidlem...
Najdete řadu příkladů hráčů, kteří se po překotné změně zasekli, a jejich výhled do budoucna se zamlžil. „Kanadská juniorka je proti české extralize něco jiného. Juniorský hokej je rychlejší, upřímně mi vyhovuje asi víc. Baví mě to na užším hřišti. S tímto panuje spokojenost,“ pověděl Jiříček o průběhu aklimatizace u Brantford Bulldogs, za něž zápolil v Ontario Hockey League.
Méně už byl nadšený, jak musel hledat cestu zpátky k dřívější výkonnosti, což je vcelku pochopitelné. Obdobné strasti sportovce dokážou vykolejit.