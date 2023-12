Zloději se vloupali do domu brankáře PSG: Jeho manželku údajně udeřili do obličeje!

Francouzský fotbalista Alexandre Letellier (33) prožil v úterý v ranních hodinách opravdovou noční můru. Do domu nedaleko Paříže, ve kterém žije společně s manželkou a dvěma dětmi, se dostala čtveřice lupičů, která požadovala šperky a peníze. Ženu urostlého fotbalisty pak útočníci udeřili do tváře.

Hrozivý incident se odehrál ve francouzském departementu Yvelines, ležícího severně od Paříže. Do domu, ve kterém se v tu chvíli nacházel brankář PSG, společně s manželkou Chloe a dvěma dětmi, se čtveřice zlodějů dostala přes zahradu. Následně se spustil bezpečnostní alarm, který Letelliera vzbudil.

V tu chvíli už však byli ozbrojení útočníci v obývacím pokoji a celou rodinu odvedli na jedno místo. Následně po nich, pod pohrůžkou pobodání, začali vyžadovat peníze a šperky, nacházející se v domě. Při této strašlivé scéně pak jeden z útočníků dokonce udeřil brankářovu manželku do obličeje. V tu chvíli se však na místě naštěstí objevila policie. Té se podařilo tři ze čtyř lupičů zadržet a soudní policie ve Versailles je následně poslala do vazby. Při zásahu byl jeden z policistů zraněn.

Letellier prošel akademií pařížského klubu, ale profesionální smlouvu s ním následně nepodepsal. V roce 2010 se tak stěhoval do druholigového týmu Angers, ve kterém působil s přestávkami téměř deset let. V roce 2020 se pak vrátil do Paris Saint-Germain a konečně se stal součástí prvního týmu, kde do dnes působí na pozici náhradního brankáře. Na svém kontě má prozatím dva odehrané zápasy.