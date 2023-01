Šmicer řekl, o čem mluvil s Henrym: Pro mě byl TOP. Potkal i ex-sparťana

Většině lidí, když vybuchnou plány, zbude spíš chudší varianta. Vladimíru Šmicrovi se vše ale sešlo nádherně. Mohl si se synem Jirkou udělat výlet do Lens, sídla svého bývalého klubu, a sledovat skvělý fotbal a euforii, kterou zažíval na stejném místě on sám před 25 lety.

Takže pozvánka přišla zničehonic?

„Jo, volali mi narychlo. Já se vrátil 27. prosince večer ze Špindlu do Prahy, normálně bych měl jiný program, byl bych jako vždycky klasicky na horách. Jenže přijedu k chalupě a všude voda, vytopeno. Tak jsem se otočil a jel zpátky domů. A druhý den, 28. prosince, mi volali z Lens, jestli bych nepřijel na šlágr.“

Asi jste neváhal, ne?

„Jasně, normálně bych nemohl, ale teď jsem neměl co dělat, tohle byl super zápas, podívám se na PSG. Přijedu. Navíc do Lens často nejezdím, v Liverpoolu jsem mnohem častěji, tak jsem jen poprosil, ať zaplatí letenku a ubytování i mladýmu, ať ho vezmu sebou.“

Jak je to dlouho, co jste naposledy navštívil Lens?

„Budou to čtyři roky, možná pět, tehdy hráli druhou ligu. To byl celkem smutný pohled, na tribuně osmnáct tisíc lidí... Já vím, jak to zní, osmnáct tisíc, ale na stadion se vejde skoro čtyřicet, byl poloprázdný, nic moc nálada. Teď byla atmosféra