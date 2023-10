Messi a Zlatý míč: Kdo popírá fotbal… Ale co měl Haaland udělat víc?

JONÁŠ BARTOŠ: Kdo popírá Messiho, popírá fotbal

O jeho korunovaci se rozhodlo téměř před rokem. Lionel Messi výkonem na zlatém argentinském Mundialu dokončil svou fotbalovou misi. Způsobem, jakým to před ním dokázali jen dva titáni – Diego Maradona a Pelé. Příznivci nastupujících hvězd nadzdvihli obočí. Zase Messi... Diskutovat o vítězi lze – ale útočit a zpochybňovat dle mého nejlepšího fotbalistu historie je sprosté a nehodné tomu, co malý génius téhle úžasné hře přinesl.

Messi se stal králem sezony 22/23 naprosto právem. Odmysleme si jeho rekordy a úspěchy z minulosti. Prostě byl nejlepší. Argentinu dotáhl ke zlatu v Kataru. V epickém finále dvakrát skóroval a proměnil penaltu v rozstřelu. Sedm gólů a tři asistence z něj udělaly bezkonkurenčně nejlepšího hráče mistrovství.

Urval poslední velkou trofej, za níž se honil celou kariéru. Jako nejsledovanější hráč, kapitán pod ohromným tlakem při každém pohybu, při každém dotyku s balonem. Vyždímal se pro celý národ a doručil poblázněné Argentině vysněný pohár. Ano, v PSG selhal v Lize mistrů - ale i na klubové úrovni vyhrál titul s ligovou bilancí 32 zápasů, 16 gólů a 16 asistencí.

Osmý Zlatý míč lze brát jako poslední ve výjimečné éře Messiho s Ronaldem. Geniální Argentinec sám ví, že další z pohodového angažmá u pláží v Miami těžko přidá. Má jiné priority, velký evropský fotbal stejně jako v případě značky CR7 nechává mladším. Haalandův nebo Mbappého čas nastává. Ale teď si vychutnejme poslední velké fanfáry pro hráče, jenž povyšuje fotbal do výsostného umění. Kdo popírá takovou osobnost, popírá krásu fotbalu.

Anketa Kdo měl získat Zlatý míč? Lionel Messi Erling Haaland někdo jiný

JAKUB PLASKURA: Co měl Haaland udělat víc?

A tenhle znáte? Přijde do dómu klasické hudby v Paříži Haaland, Mbappé a De Bruyne, jenže Zlatý míč vyhraje Lionel Messi. Nikdo legendárnímu Argentinci neupírá, že prožil jedinečné MS v Kataru. Mundial by bez Messiho následovníci božského Diega Maradony rozhodně nezískali. Fotbal se ale v sezoně 2022/23 netočil jen kolem petrodolarového šampionátu. V minulosti také striktně neplatilo, že musí vyhrát Zlatý míč muž se zlatou medailí na krku ze světového šampionátu.

De Bruyneho či Mbappého nechme spát, ale jestli někdo měl být konkurentem, který ikonické desítce šlapal na paty v uplynulé sezoně, byla to severská devítka z úplně jiného těsta. Jen blázen by srovnával neporovnatelné. Haaland a Messi jsou typologicky úplně jiní hráči, ale co měl norský tank udělat více, aby za sezonu 2022/23 uspěl?

S Manchesterem City opanoval Premier League, nasázel 36 ligových gólů a stanovil nový rekord na Ostrovech. Nikdo v historii anglické ligy nedal za jednu sezonu více branek. Triumf v FA Cupu? To je takové malé bezvýznamné plus, zdá se. Vždyť kdo by řešil nejstarší klubovou trofej světa, že? Jenže i Ligu mistrů díky produkci více než gólu na zápas norského habána opanovaly blankytně modré dresy z Manchesteru. A že třeba Haaland nedal gól ve finále proti Interu Milán? Bez jeho příspěvku by měli Citizens problém přelézt už čtvrtfinálovou překážku s názvem Bayern Mnichov a na ušatý grál by se na Etihad Stadium možná třepali marně.

Škarohlíd namítne, že když je za Haalandem nejlepší tým současnosti, který vede pravděpodobně top stratég mezi trenéry, góly přicházejí samy. Jenže Premier League není Ligue 1, kde je monopol PSG v podstatě jasný z hlediska financí i kvality kádru. Že Pařížané francouzskou ligu udělali proti provinčnímu Racingu Lens napínavější, než by měla být, to je taky k zamyšlení.

Jak by se asi dařilo Messimu v Anglii? A kde by měl své limity Haaland v kolotoči PSG? Odpovědí se nedočkáme, takže spekulace a hašteření, jestli má vyhrát ten či onen, mohou být nekonečné. Messiho příspěvek fotbalu jako takovému mu nikdo nemůže vzít, ale opravdu to bylo i tentokrát na pozlacený kulatý nesmysl? Sto lidí, sto názorů. A že ta stovka novinářů v Paříži rozhodla za nás všechny diskutéry…