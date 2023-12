Nový formát pro Superligu: 64 týmů, ligový systém a přenosy zdarma

Zlomový den pro fotbal? Společnost A22 Sports představila nový návrh Superligy, podle kterého by v soutěži hrálo 64 mužských a 32 ženských týmů ligovým systémem. Zápasy by se konaly uprostřed týdne. Z utkání elitních evropských celků slibuje streamované přenosy zdarma. Tento krok přišel záhy po verdiktu Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku: Podle něj Unie evropských fotbalových asociací UEFA a Mezinárodní fotbalová federace FIFA blokováním plánované Superligy jednaly v rozporu s evropským právem. Podle soudců zneužily svoje dominantní postavení tím, že hrozily sankcemi klubům a hráčům za vstup do jimi neschválených soutěží.