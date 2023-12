Hvězda Eliáš po banální operaci bicepsu: Porušené nervy!

Pro dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Patrika Eliáše (47) je pohyb vášní. Kondici buduje i dávno po kariéře.

Jenže při tenisu si natrhl bicepsový úpon. Problémy měla vyřešit rutinní operace. „Nechal jsem si to opravit, přešít. Rameno teď funguje skvěle,“ řekl v pořadu O₂ TV Sport Bomby na ledu forvard. To je ta lepší zpráva. A ta horší? „Trošku mi porouchali nerv a nemůžu ohýbat prsty u rukou. Takový detail,“ usmál se. Snaží se mít dobrou náladu, občas mu ale hendikep pěkně leze na nervy. „Nemůžu se podepisovat, palec mi nefunguje. Hokejku musím držet ve třech prstech,“ posteskla si legenda New Jersey Devils.