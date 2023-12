Nováčci v Síni slávy: gólman Turek, třetí z rodiny i legenda parahokeje

Patří k zakladatelům a legendám českého parahokeje. Vrcholem jeho kariéry bylo MS sledgehokejistů v Ostravě v roce 2009. Podílel se na něm jako předseda organizačního výboru, o deset let později se vrcholný turnaj i jeho zásluhou do Ostravy vrátil. „Když tady nikdo parahokej neznal, věnoval mu své úsilí a čas, a přestože je sám hendikepovaný, šel za tím. Všichni sami dnes vnímáme, kde parahokej je a jaké má jméno,“ řekl předseda výběrové komise Bedřich Ščerban.

PETR SÝKORA (47), útočník

V letech 1999 a 2005 získal s reprezentací zlato na MS, ze světového šampionátu 1998 má bronz. V NHL nastoupil za 15 sezon v základní části k 1017 zápasům. Dvakrát vybojoval Stanley Cup – s New Jersey (2000) a Pittsburghem (2009). Celkem šestkrát postoupil do finále play off. Působil ještě v Anaheimu, New York Rangers, Edmontonu a Minnesotě. V 16 letech začal hrát extraligu za Plzeň, kam se na sklonku kariéry ještě vrátil. Hrál rovněž v KHL a ve Švýcarsku.