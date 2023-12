Mlžil o návratu, naskočil proti lídrovi. Jágr (51) pořád umí, trenér ho chválil

A přece se vrátil. Jaromír Jágr mlžil, datum svého návratu do extraligy nikde nepropálil. Jen jedenáct dní před zápasem v Pardubicích zlehka naťukl, že by se jeho diesel mohl zase rozjet. Na sparťanské exhibici říkal, že při reprezentační přestávce se uvidí, jestli se přidá k mužstvu, nebo ne. Na dotaz, jestli se proti Spartě ukáže i 26. prosince v ostrém zápase jen zavrtěl hlavou: „Ne, už jsem si koupil lístek, budu tam.“

Patrně bude muset najít někoho, komu vstupenku věnuje. Evidentně stojí o lepší výhled na hokej, ideálně dění ještě trochu ovlivňovat.

Pro svůj comeback si vybral těžkou šichtu. Pardubice vládnou soutěži, v reprezentační pauze si orazily, v pondělí smázly Olomouc 8:2. Taky proti Kladnu to vypadalo na krátký proces, za necelých 24 minut vedly 3:0. Jenže žádná další divočina se nekonala.

Jaromír Jágr pořád umí, to je hlavní zpráva o comebacku borce s číslem 68 na dresu a číslem 1972 v občance. Jakmile se dostanete do útočné třetiny a jedenapadesátiletá legenda se dostane k puku? Trubte na poplach.

Platí to i pro výjimečně silné Pardubice. Vždyť Jágr rozjel akci, kdy se jeho Rytíři začali hrabat z 0:3. Po jeho střele skóroval parťák Jakub Strnad a Kladno následně smázlo manko a srovnalo na 3:3. Zmatkem ve vlastní přesilovce se pak zase dostalo do ztráty a s výsledkem 4:3 už do konce nic nepohnulo.

Kladno začalo novou etapu sezony, s Jágrem. „Pardon, ale na rozhovor nepřijde. Další jména?“ zahlásil jen kladenský tiskový mluvčí. Veterán se nachystal na zápas, ale na vykládání dojmů už energii neměl.

Každá sezona, do které se pustí, je unikátní, historická. Jeho centr Jaromír Pytlík se narodil v roce 2001, tedy až ve chvíli, kdy starší Jaromír opustil Pittsburgh, dvakrát vyhrál Stanley Cup, zlato v Naganu. V táboře Pardubic jste našli jen dva hráče, kteří se narodili před Jágrovým extraligovým debutem v extralize v roce 1988 (Jan Kolář a Tomáš Zohorna). No a kvůli tomu, že nastoupil do soutěžního zápasu, se zase o rok odloží jeho jmenování do Síně slávy NHL. V úvahu připadá až termín 2027.

Jaromír Jágr se na svou armádu modrých Rytířů snažil působit hlavně pozitivně. Na lavičce s parťáky dost mluvil. Brzy po startu běžel přes celou střídačku vysvětlovat své postřehy obránci Jakubu Babkovi, občas zašel za svým centrem Pytlíkem.

Když se bek Babka hnal při oslabení zprava na pardubickou bránu, vyskočil na nohy a hnal ho za stavu 3:2 pro Pardubice za dalším kladenským zásahem. Nepodařilo se, ale Babka akci šikovně zakončil. Jágr nadšeně klepal na mantinel, tohle se líbilo. A ještě víc vyrovnání na 3:3, Tadeáš Hejda vymetl luxusně víko.

Naopak ve chvíli, kdy při oslabení Matej Paulovič poslal Pardubice do vedení 4:3, zůstal Jágr v klidu. Přeskočil mantinel a šel do akce. Působil ve svém týmu tak, jak velí jeho pracovní zařazení. Nejproduktivnější Čech v historii NHL, magnet na velké věci, majitel Kladna, prostě šéf.

Při rozjíždění přesilovky spoluhráčům rukou ukazoval, co mají dělat. Jeď. Hrabej. Nahrej mi to. Boss, tady nebylo co řešit. „On je typ hráče, kteří dělá ostatní vedle sebe lepšími,“ pokýval trenér Otakar Vejvoda. „A hrál výborně, takhle jsme to i čekali, dost času trávil v útočné třetině,“ přidal. Jen ten výsledek byl z pohledu jeho týmu na houby.

Když mašíroval obránce Jacob Dotchin do kabiny, mrštil hokejkou jak oštěpem. Měl vztek. Když už se dostanete v Pardubicích z 0:3 na 3:3 a body odfoukne nedorozumění při vlastní přesilovce? Máte chuť něco prokopnout.

Jaromír Jágr v Pardubicích Čas na ledě: 13:44 Počet střídání: 20 Góly: 0 Asistence: 1 Střely: 2 Trestné minuty: 2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:42. Kaut, 18:29. Hyka, 23:02. Cienciala, 37:38. Paulovič Hosté: 24:55. Strnad, 25:05. Bláha, 36:14. Hejda Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin, Hejda, Ticháček, Veber, Slováček – Babka, Tralmaks, Klepiš – Kusý, Strnad, Pytlík – Jágr, M. Procházka, Melka – Smoleňák, Sideroff, Jarůšek – Bláha. Rozhodčí Květoň, Šindel – Bohuněk, Špůr Stadion Enteria aréna, Pardubice Návštěva 8992 diváků