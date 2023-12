Kapitán Dynama Sedlák uznale o Jágrovi: Ten vymyslí něco na všechny

Jasná záležitost jako naposledy s Olomoucí? Zkraje druhé třetiny to v enteria areně tak vypadalo, jenže favorizované Pardubice mrknutím oka přišly o tříbrankové vedení. A přestože vyprodukovaly 43 střel a většinu zápasu bušily na Brízgalovu branku, těsné vítězství 4:3 musely hlídat až do konce. „Ale jsem rád, že jsme se oklepali, dali čtvrtý gól a poslední třetinu odehráli dobře,“ nemá z adventní přestřelky těžkou hlavu Lukáš Sedlák. A už vyhlíží páteční „bitvu o Prahu“, na kterou z Pardubic do vyprodané O2 areny vyrazí speciální vlak s fanoušky.

Co říci k návratu Jaromíra Jágra? Odstartoval šestatřicátou sezonu v kariéře.

„Potkali jsme se až na ledě před rozcvičkou, nejdřív jsme nevěděli, že nastoupí. Neuvěřitelný! Že najde chuť a motivaci, aby ještě hrál. Že se dokáže připravit a být na ledě platný. Je to dobře pro český hokej, kluky v kladenské kabině i nás, co hrajeme proti němu.“

A rozhodně nebyl jen do počtu.

„Pořád se od něj můžeme hodně učit, dnes to prokázal. Vidíte jeho přehled ve hře, jak je silný na puku, což ho zdobilo celou kariéru. Takových osobností moc nenajdete, jednoho z nejslavnějších v historii NHL, tolik toho dokázal. Je to zážitek i pro všechny fanoušky a hlavně ty malé, když se na něj mohou podívat.“

První zápas odehrál za Dynamo Libor Hájek, jak se vám pozdával jeho výkon?

„Určitě má svoji kvalitu a pomůže nám. Návrat z Ameriky rozhodně není lehký, odehrál dobrý zápas.“

Nicméně před gólem na 3:1 jej přechytračil právě Jaromír Jágr, čím to?

„Ten vymyslí něco na všechny! (směje se) I když není tak rychlý, jak býval, zkušenosti a šikovné ruce pořád má, to se nezapomíná.“

Pro Pardubice nebudou Vánoce zrovna poklidné, už vyhlížíte Spengler Cup?

„My se těšíme. Říkám pořád, že je lepší hrát než trénovat. Není to nějak extra náročné, v Americe se taky hraje 82 zápasů. Spengler je pro mě další zkušenost, ještě jsem na něm nehrál. Těším se na turnaj, prostředí a je skvělé, že vyrazíme s rodinou. Bude to trošku něco jiného, zpestření sezony, která může být někdy jednotvárná.“

Ale ve vašem případě zatím úspěšná. S osmibodovým náskokem první místo v extralize, kousek od postupu do semifinále Ligy mistrů.

„Škoda čtvrtfinále, měli jsme na postup. Stála nás ho jedna třetina, kterou jsme doma prohráli 4:0, a pak už jen pořád dotahovali. Měli jsme spoustu střel, šancí.“

A pak přijde další zápas…

„No a s Olomoucí hned dáme 8 gólů, spadne nám to tam úplně ze všeho. Občas to tak je. Půlka sezony dobrá a víme, v čem se můžeme zlepšovat. A máme na čem stavět.“

Dneska to vypadalo jasně, pak najednou rána a dva góly za 10 sekund.

„Dvě naše potrestané chyby. Ale jsem rád, že jsme se oklepali, dali čtvrtý gól a poslední třetinu odehráli dobře. Dostávat takhle rychlé góly bychom ovšem neměli, zbytečně jsme si zápas zkomplikovali.“

Podcenění soupeře, chvilková ztráta koncentrace?

„Nějak se to seběhlo, jeden gól, vzápětí druhý. Oni se zvedli, začali tlačit.“

Václav Varaďa zkusil zbrzdit Rytíře time-outem, co při něm říkal?

„Popravdě už si to ani nepamatuju. Ale byl v klidu.“

Rozhodla docela kuriózní situace v oslabení, Matej Paulovič spíš plácl do puku a ten skončil v brance. Jak jste situaci viděl?

„Odražený puk a nečekaná střela. Gólmana překvapila, možná ji neviděl, ještě tam byli hráči. Trochu štěstí…“

Fyzicky jste vypadali celý zápas dobře, tam nedostatek zjevně nebyl.

„Myslím, že jsme si přes pauzu odpočinuli, a máme plno sil. V tom bych neviděl žádný problém.“

A stále vás zdobí přesilovky, které dnes rozhodly. Velký rozdíl proti Kladnu, že?

„Přesilovky fungují a je dobře, že se o ně můžeme opřít, když potřebujeme dát gól. Je to naše velká zbraň.“

Gólově se rozjeli Martin Kaut s Tomášem Hykou, dnes se opět trefili oba. Mohou být ještě lepší než teď?

„Všichni můžeme být ještě lepší! A naše výkony nejsou jen o pár hráčích, ale celém týmu. Produkci máme rozloženou do všech lajn, každá může zápas rozhodnout.“

Před vámi páteční bitva se Spartou, bude to ten pravý vánoční šlágr?

„Každý zápas se Spartou má super atmosféru. Tentokrát přijede do Prahy spousta Pardubáků, co jsem slyšel, má být úplně vyprodáno. Doufám, že hokej bude kulise odpovídat. Bude to super.“